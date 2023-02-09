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Бойцы ВСУ показали, как остановили колонны бронемашин РФ под Угледаром

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  • 9.02.2023, 11:33
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Бойцы ВСУ показали, как остановили колонны бронемашин РФ под Угледаром

Российская техника двигалась тесной группой, поэтому стала легкой добычей для украинских военных.

В сети появилось видео очередного неудачного штурма Угледара армией РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova+ Война с Россией».

Видео сделано с помощью дрона ВСУ, который фиксирует отработку артиллерии по колонне военной техники армии РФ.

Первые кадры записи показывают колонну русских бронемашин, которые проникают разбитой дорогой среди полей и снегов. Если присмотреться, можно насчитать около 5 машин.

Через мгновение бронемашины останавливаются и из них выпрыгивают штурмовые группы: пытаются рвануть вперед в направлении позиций ВСУ под Угледаром.

Артиллеристы не ждали долго: мигом прилетел снаряд. Вспыхивает крайняя левая бронемашина, поднимается столб дыма.

Голос за кадром рассказывает о ходе атак армии РФ. Оказывается, сейчас зрители видят вторую штурмовую колонну. Перед этим была еще одна, ее остановили, но россияне, похоже, решили попробовать еще.

«Сказали – [было] слабо. Еще одна [колонна] уехала – и тогда еще три единицы [техники] потеряли», - объясняет боец.

Запись достаточно расплывчата, поэтому не ясно, какие именно бронемашины потеряла армия РФ. Можно предположить, что это были БМП-2 стоимостью по 2 млн долл./ед. – их Россия имеет больше всего. Следовательно, очередная попытка штурмовать позиции ВСУ возле Угледара стоила населению РФ около 10 млн дол.

На карте боевых действий DeepState можно заметить, что в течение последних дней россияне уже не так активно пытаются атаковать Угледар: после активизации в середине января штурмы ослабли.

Об этом же говорят и последние отчеты украинского командования: армия РФ проводит несколько одновременных штурмов возле Кременной, вокруг Бахмута, рядом с Донецком. Между тем около Угледара была единичная активность в направлении населенного пункта Богоявленка.

Расстояние от Богоявления до Угледара и временно оккупированной Павловки - около 9 км.

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