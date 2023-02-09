Японская разведка: В Украине погибли более 20 российских генералов 9.02.2023, 11:24

Это ослабляет боевой дух солдат.

Более 20 российских генералов, вероятно, погибли на войне, которую Россия развязала против Украины. Это негативно сказывается на войсках оккупантов.

Об этом сообщает Nikkei.

Издание ссылается на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы. По предварительной информации, на войне погибли более двух десятков генералов российской армии.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват считает, что это число «невероятно большое». По его словам, гибель генералов ослабляет боевой дух солдат.

Японская разведка предполагает, что украинские войска могли использовать сигналы мобильных телефонов, чтобы обнаружит российское командование.

По другой версии, украинские партизаны на оккупированных территориях помогают ВСУ обнаруживать российских командиров.

Стоит отметить, что в августе прошлого года британская разведка сообщала о 10 российских генералах, погибших в Украине.

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