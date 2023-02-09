Дайверы нашли на затонувшем корабле золото на 20 миллионов долларов 3 9.02.2023, 11:40

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И тайник с виски.

В озере Мичиган 1854 в результате шторма затонуло судно «Вестморленд», на борту которого был ценный груз из золотых монет и почти 300 бочек виски. Долгое время местонахождение корабля оставалось неизвестным.

В настоящее время ведутся переговоры о спасении груза с обломков судна «Вестморленд», затонувшего в озере Мичиган в середине 19 века. Однако усилия по спасению могут длиться годами или даже десятилетиями, сообщают Express.

Семнадцать человек погибли, когда во время шторма 7 декабря 1854 года «Вестморленд», направлявшийся к острову Макинак, опустился на дно озера Мичиган. Лишь некоторым пассажирам удалось выбраться на берег, где ожидало путешествие более 60 км в ближайший город.

Местонахождение корабля, считавшегося потерянным более 150 лет, на глубине около 55 метров под водами залива Платт-Бэй, наконец-то определил дайвер Росс Ричардсон в 2010 году после десятилетних исследований.

«Вестморленд» стоит вертикально на дне озера, и его можно узнать за «задиристыми» арками, проходящими вдоль обоих бортов судна. Хотя подъем артефактов с затонувших судов в Больших озерах без разрешения запрещен, сейчас ведутся переговоры о спасении груза «Вестморленда».

Ричардсон сказал: «Мы находимся на начальной стадии обсуждения спасательной операции по извлечению бочек из-под виски и, возможно, других артефактов. «Вестморленд» — это подводный музей, наполненный прекрасно сохранившимися реликвиями 1850-х годов, и сохранение их для публичного показа было Это одно из самых невредимых и лучше сохранившихся мест кораблекрушений 1850-х годов на планете».

Судно перевозило 280 бочек виски и другие зимние запасы для солдат, базировавшихся в форте на острове Макинак.

Форт на острове Макинак имел стратегическое значение благодаря своему расположению с видом на место слияния озера Мичиган с озером Гурон.

Считается, что золото, перевозимое «Вестморлендом» — как слитки с двуглавым орлом — могло предназначаться для оплаты труда гарнизона.

«Это очень усложнило жизнь военным, когда припасы не прибыли», — сказал дайвер Крис Роксбург, сфотографировавший затонувший корабль.

Он добавил: «Золотые монеты стоили бы около миллиона долларов, если бы мы их переплавили и продали. Настоящая их ценность — это нумизматическая ценность этих монет, которая сегодня реально может составить более 20 миллионов долларов».

Несмотря на потрясающую стоимость золотых монет, операция по подъему, которую планируют провести водолазы, будет сосредоточена на виски, поскольку, как сказал Ричардсон, «региональная винокурня очень заинтересована в спасении бочек из-под виски для тестирования и продажи».

Он добавил: «Место, где затонул «Вестморленд», не было ровным и гладким, как большинство дна озера Мичиган. Оно было полно подводных песчаных дюн и скал, что очень усложняло начальные поиски».

Из-за такого расположения спасение корабля, вероятно, будет столь сложным, как и его поиски.

По словам Криса Роксбурга: «Это сложное погружение, поскольку на корабле нет ни веревки, ни буя, а глубина почти 55 метров. Температура воды была ледяной. Золото и виски находятся глубже, в трюме или каютах. Палуба частично разрушена, поэтому окунуться вглубь тяжело».

Со всем тем господин Ричардсон оптимистично настроен, что потерянные сокровища затонувшего корабля снова увидят свет.

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