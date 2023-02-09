Доллар и евро снова рванули вверх 9.02.2023, 11:56

4,816

Иностранные валюты в Беларуси заметно подорожали.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро и доллар заметно подорожали.

Доллар вырос на 4,21 копейки, до 2,7710 белорусского рубля.

Евро вырос на 3,87 копейки, торговался в среднем по 2,9610 рубля.

Российский рубль снизился на 3,07 копейки, сотня продавалась по 3,7960 белорусского рубля.

В среду доллар подорожал на 1,32 копейки, до 2,7289, евро поднялся на 0,23 копейки и стоил 2,9223 рубля, сотня российских рублей снизилась на 0,49 копейки и оценивалась в 3,8267 белорусского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».