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Британская разведка указала на слабое место нового российского наступления

  • 9.02.2023, 11:59
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Британская разведка указала на слабое место нового российского наступления

Время выбрано неудачно.

По данным британской разведки, погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России против Украины. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке, скорее всего, практически не изменились.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия.

По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

Как отметили в разведке, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.

Командиры с обеих сторон, вероятнее всего, постараются избегать планирования крупных наступательных операций в это время, добавили в ведомстве.

«Однако политические или оперативные возможности могут превалировать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года», — говорится в сводке.

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