«Первое января плавно перетекает во второе, и так человек становится на эту скользкую дорожку» 9 9.02.2023, 12:07

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фото: Onliner

Как медики выводят белорусов из запоев.

Проще всего представлять себе алкоголиков на социальном дне — плохо пахнущих, бомжующих, тусующихся где-то неподалеку от магазина. Но обычно это уже финал, к которому люди идут годами и даже десятилетиями. В середине пути все может выглядеть красиво: свой бизнес или хорошая работа, отпуска за границей по несколько раз в год, только дорогие и статусные напитки. Но вот незадача: внезапно случается запой. Как алкоголь выходит из-под контроля, журналисты onliner.by поговорили с медиками, которые за время работы наблюдали немало жизненных драм.

Позади январь — самая горячая пора для специализированных медцентров, где занимаются лечением алкоголизма. Кто-то из нас уже и не вспомнит, какое шампанское пил в Новый год. А для кого-то праздники закончились только недавно — после двух- или трехнедельного «заплыва».

Чтобы привести себя в норму после длительных возлияний, белорусы заказывают услугу по выведению из запоя. В народе это называется «прокапаться». Можно вызвать медиков на дом, можно лечь в стационар. В любом случае услуга эта недешевая: по Минску цены стартуют от 100 рублей. За эти деньги врач-нарколог осматривает пациента, назначает капельницу на несколько часов и выписывает лекарства с собой. VIP-комплекс, когда медики наблюдают за человеком несколько суток и делают капельницы в несколько этапов, может стоить 400—500 рублей.

Журналисты приехали в один из таких медцентров в будний день. Наплыва людей здесь не было, большинство палат пустовали. Так чаще всего и бывает: люди приходят на пару часов и уезжают домой. Желающих задержаться на сутки-двое в разы меньше.

— Если у человека есть нарушения жизненных функций, отказывают руки-ноги, серьезные судороги, алкогольный делирий (в народе «белочка»), мы таких пациентов на лечение не берем, — предупреждает директор частного медцентра «Консилиум», врач — психиатр-нарколог Александр Гуль. — Для тяжелых пациентов существуют специальные отделения, например, в больнице скорой помощи или РНПЦ психического здоровья. А у нас только относительно легкие случаи.

Почему из запоя так сложно выйти?

В понимании медиков относительно «легкие» пациенты — это те, кто непрерывно пил одну-две недели, не больше. При желании они могли бы выйти из запоя сами, но сделать это не так просто, ведь состояние отмены мучительно. Представьте, что у вас одновременно трясутся руки, скачет давление, а сердце бьется так сильно, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Не удается ни поспать нормально, ни поесть, иногда сутками не прекращается рвота. Простыни становятся насквозь мокрыми от пота.

Но самое невыносимое — это тревога, говорят медики. Во время запоя чувствительность к физическим ощущениям усиливается в разы — и многие пациенты испытывают самый настоящий страх смерти.

Перетерпеть такое состояние, сжав зубы, удается далеко не всем. Ведь лекарство всегда доступно — продается в ближайшем магазине.

— Вот лежит на столе обезболивающая таблетка, а у вас болит голова. Что вы сделаете? Можно выпить эту таблетку и помочь себе. А можно пойти к врачу и искать причину головной боли, — предлагает варианты психиатр-нарколог Анна Ромашко. — Обычно наши пациенты предпочитают выпить — принять эту самую таблетку. И так получается запой. Человек выпил — и дальше может куда-то поехать, сделать дела. А потом ему снова становится плохо — и так по кругу.

Иногда отравление бывает таким сильным, что человек уже «не может пить физически», говорят медики. Но чаще всего в случае с легкими пациентами просто наступает дедлайн, когда приходится возвращаться к нормальной жизни. Заканчиваются длинные выходные или отпуск — человек вынужден остановиться.

— Бывают ситуации, когда люди находятся на длительном больничном и зовут нас, чтобы выйти из запоя и показаться врачу в поликлинике, — вспоминает случай из практики психиатр-нарколог Максим Величко. — Или приходит человек и говорит: «Я пытался сам прервать запой недели две». Каждый день пытался… Переходил на пиво, потом на вино, потом возвращался к водке, но в конце концов пришел к нам, потому что у самого никак не получалось.

Как помогают медики?

Схема выведения из запоя стандартная, утверждена протоколами Минздрава: капельница, уколы и таблетки. Главное в этом коктейле — транквилизаторы, которые иногда называют в народе «сонниками». Именно они быстро снимают тремор, позволяют уснуть.

Кроме того, пациентам назначают нормотимики, витамины группы B, микроэлементы и другие лекарственные средства, которые предотвращают развитие осложнений. Лечением такую помощь можно назвать с натяжкой — это всего лишь способ облегчить состояние. И даже после капельницы последствия запоя обычно ощущаются пять-семь дней. Ну а сама алкогольная зависимость никуда не исчезает. Чаще всего пациент уходит, чтобы спустя какое-то время вернуться снова, говорит Александр Гуль.

— Если составлять усредненный портрет нашего пациента, то это мужчина в возрасте около 40 лет, зависимость которого еще не разрушила его жизнь, работу, бизнес, семью. Так или иначе большинство из них осознают, что проблема с алкоголем есть, но признавать это вслух не хотят. Ведь если скажешь, что ты алкоголик, супруга может поставить вопрос ребром: надо бросать пить. А отказываться от алкоголя насовсем многие зависимые не готовы. Кажется, что проблемы пока не настолько серьезные, чтобы бросать.

— А есть те, кто вообще не напрягается: выпил — прокапался — живу дальше?

— Да, есть и такие. Но я вам скажу так: это все до поры до времени. Иногда мы даже отслеживаем эволюцию наших пациентов. Вот он сначала приходит с улыбкой: «Подумаешь, недельку попил». Провел полдня в доброжелательной обстановке и нас покинул — все хорошо. Потом появляется через полгода, потом через два месяца, потом каждый месяц. И в один прекрасный день он приходит и говорит: «Знаете, я понял, у меня есть проблема, давайте что-то делать». И мы, конечно, предлагаем варианты лечения.

Почему вообще люди начинают запойно пить?

Большинству из нас сложно представить, каково это — пить целыми днями. Одно дело — позволить себе бокал-два вина за ужином (подставьте свой напиток), другое — пить с самого утра. Но ведь и запойные алкоголики не родились с рюмкой водки в руке, справедливо отмечают медики.

— Обычно к запоям люди приходят благодаря праздникам. Вспоминаем все тот же Новый год, когда традиционно в компании выпивается большое количество алкоголя. И всегда найдутся «доброжелатели», которые скажут: «А мы сейчас полечимся. Сегодня же выходной, первое января, можно выпить с самого утра». Первое января плавно перетекает во второе, и так человек становится на эту скользкую дорожку. Конечно, он не сразу попадает в жесткий запой. Когда традиция с опохмелением повторяется годами, человек постепенно теряет над собой контроль.

Или представим себе семейную женщину, которая постоянно переутомляется, у нее плохие отношения с мужем, повышенная тревожность. Она начинает снимать стресс алкоголем по вечерам — сначала редко, потом все чаще. Дозы растут, состояние утром становится все тяжелее — и в какой-то момент блок на выпивку с утра снимается.

Начинаются запои, хотя интеллигентному человеку может быть чуждо само слово «опохмелиться».

— Но если категорически не пить утром, запоев не будет?

— Конечно, все люди разные, все зависит от физиологии. Не всегда алкоголизм бывает запойным — есть и так называемые «ежедневники». Часто люди говорят: «Я пью по вечерам вино». Или: «Я пью только пиво» (4 литра, 5 литров, зато только пиво). Как такового запоя у них нет, но, если они в какой-то вечер не выпьют положенную дозу, дискомфорт будет очень сильным. Все то же самое: появится тревога, будет нарушен сон, могут дрожать руки, исчезнет аппетит, появятся вспыльчивость и агрессия, — снова перечисляет симптомы отмены Анна Ромашко.

— Я еще недавно работала в Новинках, и к нам попал молодой парень, «ежедневник», — дополняет коллег врач-психотерапевт Ольга Войнило. — Ему было 30 лет, и он каждый день пил по чекушке. Вот идет с работы, выпил 250 граммов, поел и лег спать — утром чувствует себя бодрячком. А потом у него начались галлюцинации. В первую ночь мухи-пчелы-осы перед ним роились, на вторую — кот с подоконника прыгал и растворялся в воздухе, на третью — парень девушек из черных туннелей выводил. Мы потом с ним разговорились, и я удивилась тому, что в таком возрасте молодой человек с психозом у нас оказался. А ведь мог бы задержаться в этом состоянии, и это перешло бы в хроническую форму.

— Ужасы какие! А если человек пьет с пятницы по воскресенье, это какая форма?

— Это самый обычный трехдневный запой, — улыбается директор медцентра Александр Гуль. — В старых учебниках писали, что три-четыре дня — это «псевдозапой», его не считали настоящим. Но я точно знаю, что алкоголики выходного дня в отпуске отрываются по полной программе. Вот едут они в жаркие страны, где «все включено», и только самолет из Египта или Турции приземляется — уже звонят нам: «Помогите!» Там им кажется, что алкоголь переносится как будто легче, а возвращаются домой — оказывается, это был запой. После такого отдыха состояние у человека очень тяжелое.

Многие белорусы стараются пить только дорогой алкоголь: виски, коньяк или вино. И все равно приходят к запоям.

— Обращается к нам пациент, мы спрашиваем: «Сколько миллилитров водки вы можете выпить в сутки?» Человек с гордостью отвечает, что не пьет водку — только качественный алкоголь. Мужчины-предприниматели чаще налегают на виски и коньяк, домохозяйки предпочитают вино или шампанское. Но разницы нет никакой, единственный показатель — наличие этилового спирта.

Алкоголики часто начинают с благородных напитков, а потом планка все равно опускается.

Балансировать на грани, сохраняя призрачный контроль над ситуацией, можно долго, но не бесконечно. Физиологию не обмануть, подчеркивают наркологи.

— У зависимости есть два главных признака: наличие тяги к употреблению и утрата контроля. Представим себе социально успешного человека, который уже любит выпить (у него есть тяга), но он все еще способен контролировать употребление. Он живет абсолютно нормально, реализует свою тягу и серьезных проблем из-за алкоголя не ощущает. Но если продолжит в том же духе, тут лишь вопрос времени, когда он потеряет контроль.

Может ли человек планировать запой?

Беспробудно пить неделю-две технически сложно, поэтому иногда к этому мероприятию нужно подготовиться. И алкоголики могут иметь в голове четкий план.

— У меня был случай: мужчина перед запоем расставлял алкоголь по дому, прятал бутылки от жены в гараже, то есть осознанно готовился, — рассказывает Максим Величко. — Но так происходит не со всеми. Испытав на себе выход из тяжелого запоя, люди начинают его побаиваться, максимально оттягивать этот момент. А потом внезапно наступает такое состояние, как они говорят, «как будто по щелчку». Тогда наши пациенты используют любой предлог, чтобы сорваться. Хороший повод или плохой — алкоголик воспользуется им, чтобы нарушить обет трезвости.

Обычно алкоголики до последнего верят, что смогут все контролировать. Ведь когда-то удавалось выпить «чуть-чуть» — вдруг и сейчас получится?

— Даже 50 граммов, которые человек выпил с друзьями, становятся триггером к наступлению запоя, ведь при зависимости человек теряет контроль. Это та ловушка, в которую наши пациенты попадают регулярно. Из-за одного-двух часов удовольствия они теряют несколько недель своей жизни.

И часто пациенты говорят: «Можно подумать, другие не пьют. Можно подумать, вы не пьете». Это такое оправдание.

— Представим, что у человека начались запои. Сколько времени пройдет, прежде чем он опустится на дно?

— Переменных очень много, это зависит от физиологии, социального окружения. Если человек попадает в среду, где пьют регулярно и много, он сопьется быстрее, — настаивает психиатр-нарколог Анна Ромашко. — Иногда деградация может быть настолько быстрой, что о таких случаях даже вспоминать страшно. Был у меня в практике молодой человек — 30 лет, семья, ребенок. Работал водителем в такси. Сначала пил только по выходным, когда не работал. Казалось, вот чуть-чуть ему помоги, подтолкни — и все будет хорошо. Но через пять лет он потерял семью, лишился работы, начал бомжевать. И в 35 человек опустился на самое социальное дно — так и прожил свою недолгую жизнь. Возможно, и он когда-то думал, что «пару дней попьет» и больше не будет.

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