ГУР: В России будет бунт 8 9.02.2023, 12:16

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Все сценарии ложатся на подготовленную почву.

В России изменится режим в результате бунта населения. И это будет именно бунт, а не осмысленный протест, поскольку страна-агрессор не имеет гражданского общества.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Все сценарии (главы Кремля Владимира Путина - ред.) ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления», - говорит Юсов.

Он отметил, что на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

«Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан - с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации», - прогнозирует Юсов.

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