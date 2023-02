Названы продукты, которые заставляют вас больше есть 2 9.02.2023, 12:21

И набирать вес.

Насыщенная вкусами соленая, сладкая и жирная пища нравится всем. Диетологи утверждают, что она сделана именно так, чтобы людям хотелось ее съесть как можно больше, несмотря на вред организму. Портал Eat This, Not That!, какие продукты являются самыми плохими для потребления, потому что вызывают желание есть больше, заставляя вас набирать вес.

Картофель фри, газировка

Это высококалорийные пищевые продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, подвергшихся гиперобработке. Такие продукты, как газированные сладкие напитки, хот-доги, картофель фри, замороженная пицца, пончики и прочий фаст-фуд – очень вкусные и насыщенные, вызывают мгновенное желание их съесть в больших количествах, но не стоит забывать, что эта еда очень вредная и только способствует набору веса. Конечно, иногда можно позволить себе насладиться этими продуктами, но не злоупотреблять.

Макароны, белый хлеб и другие рафинированные углеводы

Съев тарелку хлопьев на утро, или макарон на обед, через короткий промежуток времени, захочется еще. Рафинированные углеводы не утоляют голод надолго, поскольку у них не хватает клетчатки. А хлопья еще и покрыты сахаром, который влияет на повышение сахара в крови. Такую пищу хочется есть как можно больше и получать удовольствие от вкуса, что в выводе приведет к лишним калориям и висцеральному жиру.

Конфеты и мороженое

Шоколадки, карамельки, желейные конфеты и т.д., они несомненно вызывают желание есть их больше. Некоторые изготовленные из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы могут быть самыми плохими для потребления, если вы беспокоитесь о своем весе. Некоторые исследования показали, что потребление фруктозы вызывает резистентность к лептину и способствует развитию ожирения. Лептин – это гормон, который угнетает аппетит или увеличивает потребление энергии организмом. Устойчивость к лептину вызывает чувство постоянного голода, даже если потребляется достаточное количество пищи. В одном исследовании крысы, которых кормили диетой с высоким содержанием фруктозы, развили устойчивость к лептину. Затем, когда их перевели на диету с высоким содержанием жира, они продолжали переедать и страдали ожирением по сравнению с крысами, которых кормили без фруктозы, а затем перешли на такую же диету с высоким содержанием жира.

Чипсы

Эти соленые закуски вызывают желание съесть всю упаковку до конца. У них разные вкусы, которые каждый может найти себе по душе. Эти специи в чипсах вызывают кратковременный выброс эндорфинов в нашем теле, а когда они спадают, мы снова желаем этого ощущения, поэтому едим больше. Также они содержат глутамат натрия – усилитель вкуса, который придает пикантный вкус, он стимулирует рецепторы глутамата во вкусовых рецепторах.

