закрыть
9 февраля 2023, четверг, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появился новый вид мошенничества

8
  • 9.02.2023, 12:28
  • 4,850
В Беларуси появился новый вид мошенничества

Деньги крадут под видом оплаты ЖКУ.

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Как сообщал сайт Charter97.org, двое минчан хотели заплатить за коммунальные услуги, но в итоге с их карт списали более  7,5 тысяч рублей. 

Пострадавших от подобной схемы мошенничества в Беларуси регистрируется все больше. Злоумышленники получают доступ к счетам жертв и крадут их деньги, пока те думают, что оплачивают коммунальные услуги, рассказали в МВД.

Мошенники создают сайт, который визуально и по названию похож на банковский, и продвигают его через рекламу в соцсетях и поисковиках, предлагая оплатить счета за «коммуналку». Переходя по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу. Когда он вводит там реквизиты карты, данные попадают в руки мошенников, и те похищают деньги со счета.

Такие случаи фиксируются уже по всей стране, отметили в МВД.

Распознать поддельный сайт обычно довольно просто: в его доменном имени рядом с официальным названием будут расположены дополнительные символы. Кроме того, многие разделы окажутся неактивными или при клике оповестят об ошибке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников