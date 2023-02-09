В Беларуси появился новый вид мошенничества 8 9.02.2023, 12:28

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Деньги крадут под видом оплаты ЖКУ.

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Как сообщал сайт Charter97.org, двое минчан хотели заплатить за коммунальные услуги, но в итоге с их карт списали более 7,5 тысяч рублей.

Пострадавших от подобной схемы мошенничества в Беларуси регистрируется все больше. Злоумышленники получают доступ к счетам жертв и крадут их деньги, пока те думают, что оплачивают коммунальные услуги, рассказали в МВД.

Мошенники создают сайт, который визуально и по названию похож на банковский, и продвигают его через рекламу в соцсетях и поисковиках, предлагая оплатить счета за «коммуналку». Переходя по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу. Когда он вводит там реквизиты карты, данные попадают в руки мошенников, и те похищают деньги со счета.

Такие случаи фиксируются уже по всей стране, отметили в МВД.

Распознать поддельный сайт обычно довольно просто: в его доменном имени рядом с официальным названием будут расположены дополнительные символы. Кроме того, многие разделы окажутся неактивными или при клике оповестят об ошибке.

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