Симоньян случайно вскрыла ложь Путина и выдала истинные цели «спецоперации» 3 9.02.2023, 12:56

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Пропагандистка проговорилась в эфире российского ТВ.

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян объяснила зомбированному населению РФ, почему цели войны («спецоперации») в Украине были столь размытыми и не отразили реальных событий, передает ТГ-канал «Украина 365».

Симоньян по факту призналась, что ее президент Путин, объявляя «спецоперацию» по «денацификации» Украины и защите «республик» Донбасса, откровенно лгал и старался всех запутать.

Он дезинформировал мировую общественность, а также и собственный народ, когда отправлял российских «мобиков» на войну.

Симоньян намекнула на «военную хитрость», правда, забыла указать, что в результате этой «гениальной» игры Путина погибло уже более 120 тысяч российских военнослужащих, не говоря уже о гибели мирных жителей «освобождаемых» территорий Луганской, Донецкой и других областей Украины.

«Вот эта сложная и размытая формулировка «денацификация и демилитаризация» не просто так. Специально. И вот те, кто сетует на то, что «непонятно, что это значит», «а берем мы Киев или нет», «а идем мы до Берлина или, может, до Лиссабона», «надо бы сказать конкретно». Не надо говорить конкретно», — объяснила Симоньян.

Таким образом пропагандистка призналась, что среди целей Путина не только Украина. Это лишний раз подтверждает заявления украинских и европейских политиков о том, что если бы России удалось оккупировать Украину в 2022 году, то уже сейчас путинские войска наверняка пытались бы завоевать и некоторые другие государства Европы.

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