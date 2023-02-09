Миссия невыполнима: что известно о российском наступлении на востоке Украины 1 9.02.2023, 13:17

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Время и место оккупантами выбрано неудачно.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о начале контрнаступления России в Луганской области. Российские войска усиливают свое присутствие к северо-западу от Сватово в районе Купянска и Двухлетней.

На Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение». Идут ожесточенные бои и в Донецкой области Украины. Россияне пытаются захватить Угледар и Бахмут.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно о попытках оккупантов захватить восток Украины.

Что готовит Кремль?

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Западные СМИ со ссылкой на источники в ВСУ также сообщают о готовящемся наступлении оккупационной армии на востоке Украины. 5 февраля британское издание Financial Times сообщило, что наступление РФ начнется в течение 10 дней.

«Учитывая, что они живут символизмом, они попытаются сделать что-то к 24 февраля», — сказал министр обороны Алексей Резников французскому телеканалу BFMTV, имея в виду первую годовщину полномасштабного вторжения России.

Издание The Telegraph пишет, что Путин готовит «новый блицкриг», пытаясь опередить поставки дальнобойных ракет, танков и других бронемашин для ВСУ. В статье говорится, что Россия мобилизовала значительно больше, чем 300 тысяч солдат. Речь может идти даже о полумиллионе новых бойцов.

Украинская разведка считает, что кроме наступления на востоке, оккупанты могут решиться на проведение десантной операции на юге или севере Украины.

«Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует. Либо из Беларуси, либо морской десант, если мы говорим об Одессе», — рассказал пресс-секретарь ГУР МО Андрей Юсов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий также не исключает, что оккупанты предпримут удар с территории Беларуси.

«Главе Генштаба РФ Герасимову нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из Беларуси на северную часть Украины», — заявил польский премьер в интервью немецкому изданию Bild.

Тем временем в Запорожской области Украины российские войска строят укрепления. Как пишет ISW, россияне укрепляются вдоль шоссе Т0401 между Пологами и Токмаком, готовясь к возможному контрнаступлению украинской армии.

Военные аналитики приходят к выводу, что основной удар российской армии будет направлен на Луганскую и Донецкую область. Также оккупанты, возможно, попробуют отыграться за контрудар ВСУ в Харьковской области, начав наступление по направлению Лимана. Одновременно может быть нанесен отвлекающий удар из Беларуси.

Обострение в Кременной и «верденская мясорубка» под Угледаром и Бахмутом

Генштаб ВСУ в сводке за последние сутки сообщил, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о начале контрнаступления России в Луганской области. Глава Луганской области Сергей Гайдай 8 февраля заявил, что на Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение» и на этом участке российские войска пытаются прорвать украинскую оборону. Если еще в середине января можно было говорить, что ВСУ взяли Кременную в оперативное окружение, контролируя основные трассы по направлению к городу, то сегодня оккупантам удалось потеснить украинские войска.

В комментарии для сайта Charter97.org военный аналитик Александр Коваленко отметил, что в районе Кременной оккупационные войска сконцентрировали самую большую группировку войск — около девяти тысяч:

«Это воздушно-десантные войска, парашютно-десантные, десантно-штурмовые подразделения».

Несколько российских военных блогеров распространили неподтвержденные кадры неопределенных подразделений Центрального и Западного военных округов, пересекших реку Жеребец, протекающую с севера на юг на западе Луганской области.

Российские военкоры пишут об оперативных успехах на Купянском и Лиманском направлениях. Однако бывший глава террористов «ДНР» Игорь Гиркин считает, что российские оккупанты не добились явных успехов:

«По всей видимости, нашим войскам удалось потеснить ВСУ тактически за счет превосходства в артиллерии. Но серьезных продвижений нет, занять какие-либо населенные пункты в Харьковской области не удалось. Артиллерия активно обстреливает позиции и тыл ВСУ в данном районе.

На участке фронта западнее Кременной продолжаются бои с переменным успехом (на этот раз атакуют наши). Продвижение в лесистой местности в пойме Северского Донца никаких стратегических перспектив не имеет. Вероятно, наше командование стремится максимально отодвинуть фронт от Кременной с целью обезопасить этот важный дорожный узел».

На Донецком направлении продолжаются бои за Бахмут. Как пишет ISW, российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Бахмута близ Красной Горы и Железнянского (10 км к северу от Бахмута), в Ступках район северного Бахмута и юго-западнее Бахмута близ Ивановского.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдавать Бахмут никто не будет. Украинские защитники будут сражаться столько, сколько смогут.

Обострились бои за Угледар. Оккупанты пытаются пробить украинскую оборону бросками танковых колонн. Однако бойцы ВСУ успешно останавливают атаки российской бронетехники. Сообщается, что российские войска потеряли за последние дни более 30 единиц бронетехники.

Миссия невыполнима: смогут ли оккупанты добиться успеха?

Британская разведка отмечает, что Россия выбрала не самое лучшее время для своего наступления. На востоке Украины, где готовится основной удар оккупантов, на следующей неделе ожидается потепление: морозы сменятся плюсовой температурой. Таким образом, техника оккупантов рискует просто застрять в грязи.

«Однако политические или оперативные возможности могут превалировать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года», — пишет британская разведка.

Военные эксперты отмечают, что у России сегодня есть большие проблемы с техникой и боеприпасами. Поэтому они рассчитывают решать задачи за счет пехоты.

«Используют кадровые части, а затем в них заводят «вагнеровцев» и мобилизованных. Кто выживет – будет воевать дальше, но значительная часть из них гибнет или получает ранения», — рассказал украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В комментарии сайту Charter97.org украинский военный аналитик Александр Коваленко также отметил, что время и место для российского контрнаступления выбраны россиянами неудачно:

— Если говорить о том, что военно-политическое руководство РФ имеет цели начать наступление на Восточном направлении, особенно в сторону Лимана, то могут активизироваться военные действия. Однако место и время выбрано не самым лучшим образом.

Думаю, это наступление будет носить ограниченный характер. Какой-то эпической и глобальной битвы не будет. Также действия врага встретят ряд проблем, начиная от природных условиях, продолжая ландшафтом. Также мне до сих пор не совсем понятно, как стремительное наступление может соотноситься с ситуацией к югу от Кременной, где Верегинское лесничество находится под контролем ВСУ. Пройти через него каким-то стремительным образом у оккупантов не выйдет.

Также Александр Коваленко считает, что ВСУ сохраняют возможность для контрудара в Луганской области:

— Также они не решили вопрос с Белгоровкой, которая является хорошим трамплином для контрнаступления ВСУ на данном направлении.

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