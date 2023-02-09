Режим Лукашенко должен быть наказан 1 Стивен Никс, Atlantic Council

9.02.2023, 13:31

Белорусы дают отпор узурпатору, разрушая «ось зла».

Одним из недооцененных аспектов войны России против Украины была стратегическая роль Беларуси как в первоначальном вторжении, так и в последующем ведении войны. Белорусский диктатор Александр Лукашенко позиционирует Беларусь как жизненно важную составляющую военных усилий Кремля; тем самым прямо и преднамеренно способствуя нападениям на украинских солдат и мирных жителей, а также разрушению украинских городов, поселков и сел.

Поддержка Лукашенко Москвы охватывает пять ключевых областей: материально-техническое обеспечение российских войск; выполнение функций стартовой площадки для ракет по украинским целям с территории Беларуси; распространение пропаганды и дезинформации против Украины; размещение российских военных госпиталей на территории Беларуси; и предполагаемая организация кибератак на украинскую инфраструктуру, спонсируемых режимом, в чем подозревают Лукашенко.

Влияние этой поддержки было значительным. Российские войска, дислоцированные в Беларуси накануне вторжения, сыграли ключевую роль в наступлении на Киев в течение первого месяца войны, когда российские части, выступившие оттуда, совершили чудовищные зверства в Буче и других пригородах Киева. Во время первоначального штурма Киева материально-техническая поддержка из Беларуси позволила России пополнять запасы и войска, пока они боролись за захват украинской столицы.

После отступления России с севера Украины в конце марта — начале апреля 2022 года Беларусь продолжала предоставлять свои части российским солдатам, одновременно поставляя России оружие и другую военную технику. Лукашенко также провел совместные военные учения и предоставил тренировочную базу мобилизованным россиянам.

Беларусь помогала распространять пропаганду и дезинформацию о войне, часто повторяя кремлевские нарративы, защищающие решение Владимира Путина о вторжении и поддерживающие его ложные оправдания конфликта.

Белорусское продемократическое движение дает отпор, уверенное, что поражение Путина в Украине ослабит способность Лукашенко сохранять свою гегемонию над собственным народом. Подрывая военные действия России и истощая ее ресурсы, белорусское продемократическое движение разрушает основу оси Путин-Лукашенко и подрывает те самые ресурсы, которые нужны России для поддержки своего зависимого союзника.

По этой причине белорусские демократические активисты вносят свой вклад в антивоенную деятельность. Инициатива «Киберпартизаны» нарушила техническую инфраструктуру белорусского режима, а движение партизан на железной дороге усложнило материально-техническое снабжение белорусскими войсками российских войск в первые месяцы войны. Активисты также работают над борьбой с дезинформацией и пропагандой, сообщая правду о войне белорусским гражданам.

Крайне важно, чтобы друзья и союзники Украины на Западе наказали режим Лукашенко за его роль в войне России против Украины. Это поможет поддержать оборону Украины, увеличив издержки Беларуси и заставив Минск дважды подумать, прежде чем выполнять инструкции из Москвы. Это также поможет белорусскому продемократическому движению в битве за сердца и умы белорусского народа, продемонстрировав, что поддержка Лукашенко войны является прямой причиной растущей нестабильности и экономических трудностей в Беларуси.

Прежде всего, США и другие демократические партнеры должны продолжать оказывать активную поддержку белорусскому демократическому движению, которое вносит значительный вклад в антивоенные усилия в Беларуси. Исторически сложилось так, что бывают спады и подъемы для появления ресурсов для поддержки белорусского демократического движения, их приток зачастую резко увеличивается после ключевых политических событий, но в последующие периоды истощается. Поддержка остается сильной с 2020 года, когда фальсифицированные президентские выборы вывели на улицы в знак протеста сотни тысяч белорусов. Теперь, когда демократические силы страны приступили к долгосрочному движению за перемены, постоянная и мощная финансовая поддержка приобретает все большее значение.

Эти инвестиции должны сопровождаться дипломатической инициативой на высоком уровне, чтобы сигнализировать как режиму Лукашенко, так и белорусской демократической оппозиции о том, что приверженность США и ЕС демократической Беларуси непоколебима и напрямую связана с защитой демократии во всем регионе. С этой целью США должны назначить еще одного спецпредставителя по Беларуси в ранге посла для продолжения важной работы бывшего спецпредставителя США в Беларуси посла Джули Фишер, которая в период своего пребывания на посту с 2020 по 2022 год была стойким сторонником демократического движения.

В свете того, что белорусские власти отказали в продлении визы и аккредитации бывшему главе Представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю, ЕС следует рассмотреть вопрос о назначении взамен удаленного спецпредставителя по Беларуси. Эти новые посланники будут важными посредниками между Вашингтоном, Брюсселем и лидерами белорусской оппозиции.

Адресную поддержку следует оказывать и белорусским добровольцам, воюющим против России в Украине. Большая материальная поддержка более чем 1000 белорусских добровольцев, сражающихся под руководством украинских военных, укрепит их способность помогать защищать Украину во время возрастающего риска дальнейших нападений с территории Беларуси. Это также показало бы белорусским военным, что есть альтернативный выход на службу для тех, кто осознает риски, связанные с их страной, и не хочет быть втянутым в неоправданную войну против мирного соседа.

По мере того, как растет угроза более активного участия Беларуси в войне, растет и настоятельная необходимость для Вашингтона и Брюсселя действовать сейчас, чтобы поддержать белорусские демократические силы в подрыве белорусской поддержки российской военной машины, противодействии пропаганде и дезинформации и присоединении к украинским силам на переднем фронте демократии. Белорусское демократическое движение понимает, что их судьба теперь будет решаться на полях сражений Украины. У них есть воля и возможности помочь своим украинским соотечественникам в скорейшей победе. Им просто нужны инструменты для этого.

Стивен Никс, Atlantic Council

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