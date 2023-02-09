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Исследователи рассказали, как холод влияет на работу мозга

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  • 9.02.2023, 13:40
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Исследователи рассказали, как холод влияет на работу мозга

Выход из зоны температурного комфорта может оказать положительный эффект на здоровье.

Ученые из южного побережья США утверждают, выход из зоны своего температурного комфорта прямиком в холодный и бодрящий поток воды может оказать положительный эффект на ваше здоровье и работу мозга.

Холод зачастую ассоциируется у людей с желанием побыстрее изолироваться от приносящего дискомфорт понижения температуры, согреться с помощью пледа и чая, сидя в уютно и теплом здании, пишет itvX. Предлагаем вам ознакомиться с аргументами последнего исследования ученых, которыми они попытаются заманить вас в объятия холода и записать в ряды «моржей».

Польза плавания на открытом воздухе и холодных ванн давно подтверждена учеными. Теперь группа исследователей из Борнмута и Портсмута показала, что происходит в мозгу, когда люди занимаются этими укрепляющими здоровье активностями. Команда провела МРТ добровольцев до и после того, как они погрузились в холодную воду. Сравнив результаты, они смогли увидеть изменения в частях мозга, которые контролируют наши чувства и уровень бдительности. Он также показал, как мозг адаптируется, чтобы помочь людям справиться с первоначальным шоком от холода.

Исследование проводилось под руководством доктора Аллы Янковской, старшего преподавателя психологии Борнмутского университета. Доктор Янковская сказала: «После того, как наши участники погрузились в холодную воду, мы наблюдали физиологические эффекты, такие как дрожь и тяжелое дыхание. Затем МРТ показала нам, как мозг перестраивает свои связи, чтобы помочь человеку справиться с шоком. Когда участники сказали нам, что они чувствуют себя более бдительными, возбужденными и в целом лучше после холодной ванны, мы ожидали увидеть изменения в связи между медиальной префронтальной корой, контролирующей побуждения к действию и мотивацию, и теменной корой, ответственной за эмоции и бдительность. Именно эти изменения мы и обнаружили». Теперь их команда планирует узнать больше о том, как депрессия и тревога влияют на связи в мозге.

Хотя вышесказанная информация подтверждает положительный эффект приема холодной ванны или душа, настоятельно рекомендуем вам учитывать свои физиологические особенности, имеющиеся болезни и заниматься укреплением здоровья с помощью пониженных температур без фанатизма. Резкая смена температуры может спровоцировать резкие скачки давления, головная боль и ощущение сонливости и многие другие опасные для здоровья и жизни явления. В первую очередь учитывайте это, даже если вы уже практикуете или только собираетесь начать практиковать более экстремальные виды охлаждения, такие как ныряние в прорубь. При таких активностях имеет смысл делать их в сопровождении другого человека, хотя бы первое время.

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