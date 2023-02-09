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Искусственный интеллект расшифровал древнюю «потерянную книгу» о династиях после Александра Македонского

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  • 9.02.2023, 15:06
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Искусственный интеллект расшифровал древнюю «потерянную книгу» о династиях после Александра Македонского

Текст был практически полностью уничтожен после извержения Везувия.

Машинное обучение помогло расшифровать 2000-летнюю «потерянную книгу» о династиях, пришедших на смену Александру Македонскому. Текст был практически полностью уничтожен после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Как сообщает Live Science, искусственный интеллект частично восстановил текст, к которому ранее исследователи буквально боялись прикасаться.

По словам ученых из Мичиганского университета, которые стоят за исследованием, последняя попытка расшифровать поврежденный папирус произошла еще в 1986 году. Она привела только к дальнейшему повреждению текста.

Что это за «книга»?

Происхождение текста можно проследить до Виллы Папирусов в Геркулануме, городе, который был уничтожен Везувием вместе с Помпеями. Эта вилла была известна внушительной коллекцией редких свитков, среди которых содержались труды философа Филодема (жившего примерно с 110 до 30 г. до н.э.). Большая часть папирусов сгорела во время извержения.

Частично уцелевший свиток, связанный с Македонским, обнаружили в 1804 году и передали Наполеону Бонапарту, а он отдал его Институту Франции в Париже (где свиток до сих пор и хранится).

Чтение свитка с помощью ИИ

Исследователи обучили ИИ выявлять чернила на папирусе, анализируя древние свитки с помощью компьютерной томографии. Эту работу сложно назвать быстрой и простой, так как свитки выглядят так:

Сейчас ученым удалось прочитать «имена ряда македонских династий и генералов Александра», а также «несколько упоминаний самого Александра». Но работа продолжается.

Как отмечает Live Science, многое в свитке все еще остается загадкой. Неизвестно, как именно он оказался в вилле. Ученые также не знают, кто автор текста.

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