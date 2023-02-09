В Минске за $600 тысяч продается необычный коттедж 1 9.02.2023, 15:21

Журналисты заглянули внутрь и удивились.

Хозяева столичных коттеджей не так часто позволяют заглянуть внутрь и рассмотреть интерьер. Но бывают исключения. Журналисты onliner.by нашли в продаже дом на улице Брестской с любопытным наполнением.

На «Яндекс. Панорамах» десятилетней давности по адресу Брестская, 63, можно увидеть стандартный дом, построенный еще в 1959-м. В последние годы он пережил реконструкцию и изменился до неузнаваемости, превратившись в двухуровневый коттедж.

Осенью прошлого года дом выставили на продажу. В агентстве «АН Гарант Недвижимость» поделились фотографиями объекта.

Итак, общая площадь коттеджа — 246,9 «квадрата», жилая — 179,3, кухня — 15 метров. Несколько стен кирпичные, остальные из газосиликатных блоков.

Как пояснил владелец дома Егор, формально первый и второй этаж — это две квартиры, которые продаются вместе.

— Лет двадцать назад я купил соседний дом по Брестской, 65, и очень сильно его перестроил вместе с архитектором Александром Трусовым. А этот, за забором, продолжал стоять, пока прежние хозяева не начали его переделывать, — рассказывает Егор. — В итоге в него переехали мои родители и занимались этим домом несколько лет, вложили душу.

Хозяйка дома, мама Егора, в основном занималась интерьером сама: увлекалась дизайном. К части работ, по верхнему этажу, привлекали уже упомянутого архитектора Александра Трусова.

Первый этаж, в стиле прованс, родители делали для себя, второй уровень обустраивали с учетом мастерской для невестки — художницы.

— К сожалению, родители недавно ушли из жизни, а мы решили продать этот дом, — говорит собственник. — Практически все там новое.

На обоих этажах можно увидеть массивные потолочные балки. В комнатах много света и пространства. В гостиной на первом часть перекрытия потолка отсутствует, образуя второй свет.

Хозяйка создавала французский колорит: тут дерево, латунь, светильники, стилизованные под канделябры.

Есть два окна в пол, которые выходят на террасу с прозрачной крышей и стеной. Итого на первом этаже — прихожая-холл, гостиная, кухня, топочная, два санузла, спальня, кабинет, терраса.

На мансардном этаже — полноценная квартира-студия. Это уже не прованс, но здесь тоже много воздуха, света, объединяют стили потолочные балки. Неожиданность: по крайней мере одну из стен оставили открытой, блоки неплохо вписались в интерьер.

Есть милые детали вроде модного красного кресла, а в кухонной зоне необычный светильник — стимпанк-дирижабль.

— Его делал замечательный художник Андрей Капустин с другом, специалист по скульптурам по металлу, — рассказывает владелец коттеджа.

Из необычного — на этом уровне есть турецкий хамам. Итого на втором: квартира-студия с кухонным оборудованием, санузел, хамам, отдельная спальня.

— Возможно, наш дом на две квартиры заинтересует родителей и выросших детей, которые могут поселиться на разных этажах. Нетривиально, но вдруг кто-то как раз ищет такой вариант.

Цену, признается Егор, пока выставили «немного нескромную» — $600 тысяч в эквиваленте.

— Но мы не спешим, посмотрим, как люди будут реагировать, — рассуждает хозяин.

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