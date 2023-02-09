Эксперимент под названием «РФ» закрывается 3 Петр Олещук

9.02.2023, 15:46

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Если дать питекантропу макбук, он не станет сразу программистом.

Речь — об эксперименте «архаическая империя» в XXI веке, олицетворенный клептократическим режимом кремлевских старцев и возглавляемое ими государство, обозначаемое двумя загадочными буквами — РФ.

Собственно, всем давно известно, что империя очень архаичная и неэффективная модель организации общества, именно поэтому большинство из них было распущено на данный момент. То, что прекрасно работало столетие назад, уже не работает и работать не может.

Но долгое время в мире оставалось какое-то удивительно-ностальгическое чувство к одному атавизму прошлого, разместившемуся на одном крупнейшем куске Евразии. Когда большинство евразийских империй распались по итогам Первой мировой, именно эта единая империя «пересобралась» на новых идеологических началах — еще более маниакальных, человеконенавистнических и шизофренических, но «пересобралась» и начала реализовывать идеологическую утопию.

Когда же и эта утопия потерпела окончательный крах в конце ХХ века, то от империи отпали части, но сама она приостановила распад, и снова реорганизовалась. Теперь уже без всякого вразумительного идеологического базиса, концепции, устоев. Просто потому, что в этот «проект» хорошо вложились «западные партнеры» и начали покупать разнообразные ресурсы, щедро оплачивая их из собственных карманов.

Так империя снова почувствовала уверенность, и решила поиграть в начале ХХІ века в век XIX. А что еще от них ждать?

Почему-то на Западе долго считали, что если дать питекантропу макбук, он сразу станет программистом, но питекантроп просто берет, и приспосабливает принадлежности для своих нужд. Он не хочет быть программистом — он хочет убивать.

А все почему? Потому что каждый раз что-то мешало историческому процессу. Сначала — фанатизм большевиков, впоследствии — жадность, лень и недальновидность западных политиков, вместо того, чтобы дать просто погибнуть империи, накачивали ее деньгами, «ножками Буша», и делали вид, что Ельцин «демократ». Все, чтобы «страшный распад России» не произошел. Но он состоится, потому что этот архаический организм все равно — атавизм в XXI веке, и должен вымереть. Но сейчас его смерть уже уносит сотни тысяч жизней, и никто не знает, сколько будет брать еще.

А в действительности все просто. Есть конгломерат народов, долгое время объединяемых грубой силой, принуждением и геноцидом. Ничего, кроме общего травматического опыта, их не объединяет. А еще их постоянно грабили, и сейчас грабят в сотни раз интенсивнее, потому что одно дело — отбирать часть шкурок убитых животных, и другое — выкачивать все ресурсы. Экономические связи у них не столь сильные, а культурные условные. Ибо каковы культурные связи в обществе, которые намеренно держится на архаическом уровне?

Эти все бараки, которые у нас так любят показывать, и которые являются привычной средой обитания для «благодарных подданных империи», они не потому, что у империи нет денег, они от того, что подданные должны постоянно попрошайничать, чтобы потом радостно бежать с автоматом за танками, согреваясь мыслями о возможности «где-то там» украсть стиральную машину.

Они должны быть тупыми, дикими и ограниченными, чтобы поддерживать эту адскую имперскую машину, но то, что они тупые, дикие и ограниченные — не дает шанса на выживание этой машине в XXI веке, когда на передний план выходит человеческий капитал, а также те возможности, которые этот капитал дает.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, что то, что поддерживает империю, то ее и уничтожает. И это парадокс, который невозможно одолеть. Можно только «заливать дыры» в конструкции безмерными потоками валюты. Эти потоки уменьшали противоречия, позволяя всей этой конструкции как-то существовать. Вот такой вот эксперимент — оставляем архаический конструкт в XXI веке, потому что просто как-то не хочется разгребать последствия его распада.

И все было бы прекрасно, если бы не простой факт, что в системе всеобщей деградации во главе не могут быть гении, а только такие же деграданты.

Сила бункерного деда в том, что он идеально деградированный лидер деградированного организма. Старый болван, явно не читавший книг десятилетиями, отвратительная карикатура на человека, носитель идеально-тупого чувства юмора, идейный людоед и принципиальный идиот. Вот он идеальный лидер для своей системы.

А еще он искренне позволяет быть идиотами и людоедами всем вокруг. Хочешь писать доносы? Пожалуйста! Хочешь идти убивать людей? — Куча вариантов! Хочешь проклинать мир и желать его уничтожения? — Свой человек! Можешь даже петушков из дерьма лепить и бороться с рептилоидами и комарами-убийцами. Любое удовольствие для каждого интеллектуально ограниченного индивида. Пожалуй, потому все интеллектуально ограниченные индивиды так любят бункерного деда по всему миру. Включительно с разными старыми рокерами и не очень трезвыми актерами.

Все самые отвратительные, мерзкие человеческие черты он достает, демонстрирует и вознаграждает. Режим бункерного повторяет постоянно: «Идиотом не просто быть можно — нужно быть идиотом, это санкционировано и одобрено».

Но лучше и эффективнее это быть не может. Раба можно заставить рыть канавы, можно заставить воевать, а делать новые микросхемы — не получится. Их будут производить свободные и вполне довольные жизнью люди. А эксперимент можно закрывать. И это ощущают все.

Уже даже президент Грузии пожелала, чтобы в «договор» по итогам украино-российской войны был внесен пункт об освобождении от российских войск Абхазии и Южной Осетии. Естественно, это очень наглая претензия, которую и комментировать нет смысла, но она указывает, как равномерно выстраивается очередь делить наследие последней империи. Кто-то пока публично не высказывается, но все же готовится. И таких очень много.

И снова очередной бессмысленный социальный эксперимент по задержанию в этом мире одного отжившего свое политического организма обходится слишком дорого человечеству в целом, но в первую очередь — украинцам. Именно жизнями украинцев человечество снова покупает себе возможность двигаться дальше в плане развития, завершая эксперименты, которые это движение задерживают. Такой дорогой ценой…

Петр Олещук, «Фейсбук»

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