Литва будет бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие спортсмены из Беларуси и РФ 3 9.02.2023, 17:32

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Министры северных и балтийских стран придерживаются четкой позиции.

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене в четверг в своем аккаунте в Facebook сообщила, что позиция министров спорта Северных и Балтийских стран в отношении участия россиян и белорусов в Олимпийских играх едина – не допускать участия спортсменов агрессоров в Олимпиаде до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят свою агрессию против Украины. По словам министра, бойкот Олимпийских игр — это последняя возможная мера, которую, возможно, придется принять, пишет delfi.lt.

«В последнее время мне постоянно задают вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр. Бойкот Олимпиады – это последняя возможная мера, которую, возможно, придется принять. Сейчас мы должны сделать все, чтобы российские и белорусские спортсмены не участвовали в Олимпиаде, а в ней участвовали наши и украинские спортсмены. Мы уделяем этому много времени и сил», - написала Ю. Шюгждинене в своем посте в Facebook.

Во вторник на совместном заседании министров Северных и Балтийских стран, отвечающих за спорт, обсуждены позиции стран относительно решения Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийских соревнованиях под нейтральным флагом, сообщила министр.

«Я рада, потому что наша позиция едина – не допустить участия спортсменов агрессоров в Олимпиаде до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят свою агрессию против Украины. В пятницу ожидается обсуждение с другими странами ЕС и мира», - подчеркнула в своем посте Ю. Шюгждинене.

«С самого начала войны России в Украине моя позиция и позиция министерства были четкими – прекратить любые связи с российским и белорусским спортом. Такую же позицию высказало Министерство иностранных дел», - пишет министр. Она сказала, что благодарна литовским спортивным федерациям и спортсменам, которые придерживаются четкой ценностной позиции.

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