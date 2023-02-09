закрыть
9 февраля 2023, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Секретарь ограниченного функционала

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.02.2023, 18:24
  • 1,500
Секретарь ограниченного функционала
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Песков не обучен задавать вопросы своему создателю.

Начальство наше увлечено задачей роботизации. Но, похоже, само начало перенимать кое-какие черты у роботов.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о достоверности записи разговора Путина с Плотницким, озвученной вчера в Гааге, высказался так: «Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции».

Как это? А что же тогда за «функции» у Дмитрия Пескова? Постучал бы в дверь кабинета главного и спросил: «Слушайте, шеф, это ваш разговор? Или тогда двойник дежурил? Что-то я уже помню». Получил бы ответ, вышел и порадовал журналистов.

А так получается игра в пресс-робота ограниченного функционала. Например, задавать вопросы своему создателю, он не обучен. Заложили в него программу, нажали кнопку, и заговорило чудо кремлевской пресс-техники по заложенному ограниченному алгоритму.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников