Секретарь ограниченного функционала Telegram-канал «СерпомПо»

9.02.2023, 18:24

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Песков не обучен задавать вопросы своему создателю.

Начальство наше увлечено задачей роботизации. Но, похоже, само начало перенимать кое-какие черты у роботов.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о достоверности записи разговора Путина с Плотницким, озвученной вчера в Гааге, высказался так: «Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции».

Как это? А что же тогда за «функции» у Дмитрия Пескова? Постучал бы в дверь кабинета главного и спросил: «Слушайте, шеф, это ваш разговор? Или тогда двойник дежурил? Что-то я уже помню». Получил бы ответ, вышел и порадовал журналистов.

А так получается игра в пресс-робота ограниченного функционала. Например, задавать вопросы своему создателю, он не обучен. Заложили в него программу, нажали кнопку, и заговорило чудо кремлевской пресс-техники по заложенному ограниченному алгоритму.

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