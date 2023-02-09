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CNN: Пара банок пива или бокалов вина в день могут снизить риск развития деменции

  • 9.02.2023, 18:28
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CNN: Пара банок пива или бокалов вина в день могут снизить риск развития деменции

Ученые проследили за здоровьем четырех миллионов человек.

Южнокорейские ученые восемь лет следили за здоровьем четырех миллионов жителей страны и пришли к выводу, что ежедневное, но небольшое употребление алкоголя связано с меньшим риском развития деменции, пишет CNN.

У тех, кто выпивал в день одну банку пива (0,33 литра) или бокал вина, риск развития деменции был на 21% ниже, чем у непьющих. У тех, кто пил вдвое больше — на 17% ниже. У тех, кто употреблял три и больше порции напитков — на 8% выше.

Ученые предполагают: дело в том, что алкоголь в малых и умеренных количествах снижает воспаление в мозге и сгущает кровь, помогая ей лучше циркулировать.

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