закрыть
9 февраля 2023, четверг, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Пионтковский: Путин возьмет Лукашенко за горло и прикончит

2
  • 9.02.2023, 18:51
  • 1,674
Андрей Пионтковский: Путин возьмет Лукашенко за горло и прикончит
Андрей Пионтковский

Российский политолог рассказал о возможной судьбе белорусского диктатора.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что перед концом своего режима Путин уничтожит Лукашенко. Такое мнение он выразил в интервью российскому правозащитнику и блогеру Марку Фейгину.

«Мне кажется, что когда начнется отчаяние, в момент, когда все будет рушится, Путин может убить его. «Ах, пропади все пропадом. Сколько он у меня выпил крови».

Да он возьмет его за горло. «Все, мне уже скамья подсудимых, Гаага, Мариуполь — не важно. Я тебя доконаю здесь».

Вот такое возможно развитие белорусско-российских отношений.

Если бы я был Путиным, я бы прикончил Лукашенко», — рассказал Андрей Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников