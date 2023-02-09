Андрей Пионтковский: Путин возьмет Лукашенко за горло и прикончит 2 9.02.2023, 18:51

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Андрей Пионтковский

Российский политолог рассказал о возможной судьбе белорусского диктатора.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что перед концом своего режима Путин уничтожит Лукашенко. Такое мнение он выразил в интервью российскому правозащитнику и блогеру Марку Фейгину.

«Мне кажется, что когда начнется отчаяние, в момент, когда все будет рушится, Путин может убить его. «Ах, пропади все пропадом. Сколько он у меня выпил крови».

Да он возьмет его за горло. «Все, мне уже скамья подсудимых, Гаага, Мариуполь — не важно. Я тебя доконаю здесь».

Вот такое возможно развитие белорусско-российских отношений.

Если бы я был Путиным, я бы прикончил Лукашенко», — рассказал Андрей Пионтковский.

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