Андрей Пионтковский: Путин возьмет Лукашенко за горло и прикончит

Андрей Пионтковский: Путин возьмет Лукашенко за горло и прикончит2
- 9.02.2023, 18:51
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Российский политолог рассказал о возможной судьбе белорусского диктатора.
Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что перед концом своего режима Путин уничтожит Лукашенко. Такое мнение он выразил в интервью российскому правозащитнику и блогеру Марку Фейгину.
«Мне кажется, что когда начнется отчаяние, в момент, когда все будет рушится, Путин может убить его. «Ах, пропади все пропадом. Сколько он у меня выпил крови».
Да он возьмет его за горло. «Все, мне уже скамья подсудимых, Гаага, Мариуполь — не важно. Я тебя доконаю здесь».
Вот такое возможно развитие белорусско-российских отношений.
Если бы я был Путиным, я бы прикончил Лукашенко», — рассказал Андрей Пионтковский.