На белорусской границе иностранец упал в обморок, когда его легковушку отправили на углубленный досмотр 4 9.02.2023, 19:03

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Что там нашли?

В Бресте таможенники задержали иностранца, который пытался ввезти в Беларусь 25 кг опаснейшего психотропа. Подробности уголовного дела рассказал в эфире «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

2 октября прошлого года 40-летний иностранец ехал из Польши в Беларусь на автомобиле Kia через пункт пропуска «Брест».

На белорусской стороне он объяснил таможенникам, что едет на полторы недели к брату. При этом в багажнике из личных вещей был только рюкзак. Подозрительный автомобиль отправили на углубленный досмотр. В этот момент водитель легковушки от волнения упал в обморок.

Во время осмотра таможенники обратили внимание, что в автомобиле на газу установлен топливный бак. С помощью эндоскопа они осмотрели его содержимое и обнаружили пакетики с 25 килограммами мефедрона.

На допросе водитель рассказал, что долгое время проживал в Украине. В последнее время искал себе работу и просматривал объявления в интернете. Его заинтересовала работа водителя-международника, и он с помощью мессенджера стал переписываться с неким работодателем. Тот предложил перегнать автомобиль из Украины в Россию, и он согласился.

Иностранец пояснил, что первоначально переписывался с одним человеком, затем ему стали писать с других аккаунтов. Сперва ему выдвигались одни условия перевозки, затем менялись на другие. Сначала было необходимо перегнать один автомобиль, затем уже другой. Сомнения по поводу легальности такой работы должны были закрасться сразу. Вдобавок работодатели не предлагали как-либо оформить трудовые отношения. Все условия оговаривались лишь в переписке.

Последнее задание звучало так: автомобиль Kia необходимо забрать в Киеве, там будет ждать «бородатый мужчина в очках». На территории иностранного государства фигурант принял автомобиль и решил ехать в Россию через Польшу и Беларусь.

Иностранцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ в крупном размере группой лиц по предварительному сговору — до 10 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 328 (Незаконные с целью сбыта хранение и перевозка психотропных веществ в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору — до 15 лет лишения свободы).

Обвиняемый заключен под стражу.

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