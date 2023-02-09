В США заявили, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами 6 9.02.2023, 19:28

3,388

Пекин нарушил суверенитет более чем 40 стран.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 8 февраля ответила на вопрос, правда ли, что Китай использовал флот воздушных шаров для шпионажа за разными странами. Расшифровку брифинга опубликовал сайт Белого дома.

«Все эти воздушные шары являются частью флота воздушных шаров КНР, разработанного для проведения разведывательных операций, и [...] нарушили суверенитет других стран. А за последние несколько лет китайские воздушные шары уже были замечены над странами на пяти континентах», – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты уже общались на эту тему со своими союзниками и партнерами.

Associated Press пишет со ссылкой на Госдепартамент США, что речь идет о более чем 40 странах, над которыми летали китайские шары. Американские власти утверждают, что это высотные аэростаты наблюдения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и способные «собирать сигналы связи и другую конфиденциальную информацию».

Информация о том, что воздушные шары занимались шпионажем, основана в том числе на изображениях, сделанных американскими самолетами-разведчиками в тот момент, когда границу США пересекал воздушный шар, который был впоследствии сбит американскими военными.

В Госдепартаменте США заявили, что анализ остатков китайского воздушного шара «несовместим» с объяснением из Пекина о том, что это был метеозонд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».