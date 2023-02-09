Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке
- 9.02.2023, 20:06
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Уволен первый заместитель начальника Генштаба.
Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в военном блоке. Соответствующие указы он подписал 9 февраля, сообщает пресс-служба.
Полковника Вадима Романива назначили начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба. На должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Дмитрий Битный.
Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Короля от должности первого заместителя начальника Генерального штаба и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.