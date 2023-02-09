Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву новейшие танки Panther 9.02.2023, 20:18

Их пока не использует ни одна армия мира.

Украина может получить новейшие немецкие танки Panther, которые пока не использует ни одна армия мира. Они находятся в стадии предсерийного прототипа, но глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что хочет отправить их Киеву. Об этом он заявил газете Handelsblatt.

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», — сказал Паппергер. Украина может стать первым покупателем этих танков. Киев также выразил интерес к современным боевым машинам пехоты (БМП) Lynx, сказал Паппергер.

Однако сперва правительство Германии должно выдать экспортное разрешение. В качестве аргументов за поставки Паппергер называет тот факт, что Германии самой необходимы танки Leopard, которые страна согласилась отправить Киеву. По его словам, страна больше не может передавать машины из своих запасов.

Если концерн получит экспортную лицензию, танки Panther могут попасть в Украину уже через 15–18 месяцев. Произвести машины могут в Германии или Венгрии. Прошлым летом компания Rheinmetall представила Panther на выставке в Париже и назвала ее самым сильным боевым танком в мире.

Их броня на уровне или лучше последний модификации Leopard-2. Panther также оснащены новой мощной 130-мм пушкой, которая заряжается автоматически. То есть из экипажа танков исключен заряжающий. В танках также установлена продвинутая система управления огнем, комплекс активной защиты и дроны.

В январе сразу несколько стран объявили о поставках Украине современных танков. Президент США Джо Байден согласился отправить Киеву 31 танк Abrams новейшей модификации, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставках 14 танков Leopard-2. Германия также дала согласие на реэкспорт танков другими странами ЕС. О своей готовности отправить их Киеву заявили Польша, Финляндия, Нидерланды, Португалия, Канада, Норвегия, Испания и другие страны.

Кроме того, Великобритания согласилась отправить Киеву танковый 14 танков Challenger 2. По словам премьер-министра страны Риши Сунака, танки прибудут в Украину уже в марте.

Всего Украина ожидает получить от союзников 120–140 современных танков в рамках первой волны поставок, говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Однако поставка танков Leopard может затянуться, писал Bloomberg. По данным агентства, пока конкретное предложение по ним сделали только Германия и Португалия. А поставка танков Abrams из США займет еще больше времени. Их могут поставить к концу 2023 года, писала газета The Washington Post.

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