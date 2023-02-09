В Минске на Зыбицкой подрались два парня

В Минске на Зыбицкой подрались два парня2
- 9.02.2023, 20:21
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В итоге один в больнице, второй под следствием.
На Зыбицкой двое пьяных минчан решили выяснить, кто сильнее, и подрались. Подробности инцидента сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
По данным ведомства, в Центральное РУВД Минска поступило сообщение, что около одного из клубов, который находится на Зыбицкой, случилась драка. Сотрудники милиции, приехавшие на место, установили, что двое молодых людей выпили, вышли на улицу и ради развлечения решили выяснить, кто из них сильнее.
После одного из ударов между ними завязалась жесткая драка, в результате которой один из парней был доставлен в больницу. Что касается второго, то его задержали. Сотрудникам милиции 18-летний житель Минска свое поведение объяснил состоянием опьянения, а также вспышкой гнева от внезапной боли. Следователи возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.