закрыть
9 февраля 2023, четверг, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые объяснили появление «кода Матрицы» в небе над Гавайями

  • 9.02.2023, 20:33
Ученые объяснили появление «кода Матрицы» в небе над Гавайями

Изначально исследователи считали, что за явлением стоит аппарат NASA.

В конце января в небе над Гавайями появились зеленые полосы лазеров, которые напоминали код Матрицы. Необычное явление удалось снять с помощью телескопа, расположенном в самом высоком месте Гавайев.

К счастью, это не были инопланетяне, которые сканировали нашу планету. Явление было связано со спутником на орбите, но не с тем, которым считалось изначально, пишет ScienceAlert.

Изначально Национальной астрономической обсерватории Японии предположили, что за «код Матрицы» ответственен спутник NASA ICESat-2, предназначенный для наблюдений за толщиной морского льда, ледяными щитами и лесами.

Но позже обсерватория обновила данные, которые показали, что NASA, вероятно, не при чем.

По словам ученых, исследуя траекторию полета потенциального виновника «лазерного шоу» они пришли к выводу, что это явление стало следствием работы другого космического аппарата – китайского спутника Daqi-1. Он имеет аналогичные спутнику ICESat-2 приборы. Один из них – лидар для обнаружения аэрозолей и углекислого газа.

Принцип функционирования лидара немного похож на сонар. Но для картографирования местности он использует не звуковые волны, а лазерные лучи. Вероятно, именно эти лучи и осветили небо над Гавайями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников