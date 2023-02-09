Ученые объяснили появление «кода Матрицы» в небе над Гавайями 9.02.2023, 20:33

Изначально исследователи считали, что за явлением стоит аппарат NASA.

В конце января в небе над Гавайями появились зеленые полосы лазеров, которые напоминали код Матрицы. Необычное явление удалось снять с помощью телескопа, расположенном в самом высоком месте Гавайев.

К счастью, это не были инопланетяне, которые сканировали нашу планету. Явление было связано со спутником на орбите, но не с тем, которым считалось изначально, пишет ScienceAlert.

Изначально Национальной астрономической обсерватории Японии предположили, что за «код Матрицы» ответственен спутник NASA ICESat-2, предназначенный для наблюдений за толщиной морского льда, ледяными щитами и лесами.

Но позже обсерватория обновила данные, которые показали, что NASA, вероятно, не при чем.

По словам ученых, исследуя траекторию полета потенциального виновника «лазерного шоу» они пришли к выводу, что это явление стало следствием работы другого космического аппарата – китайского спутника Daqi-1. Он имеет аналогичные спутнику ICESat-2 приборы. Один из них – лидар для обнаружения аэрозолей и углекислого газа.

Принцип функционирования лидара немного похож на сонар. Но для картографирования местности он использует не звуковые волны, а лазерные лучи. Вероятно, именно эти лучи и осветили небо над Гавайями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».