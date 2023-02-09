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ЕС анонсировал новые санкции против российских госпропагандистов и военных

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  • 9.02.2023, 20:46
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ЕС анонсировал новые санкции против российских госпропагандистов и военных

Также новые санкции предусматривают блокировку экспорта на 10 млрд евро.

Десятый пакет санкций Евросоюза против России затронет политических деятелей, военных и сотрудников государственных СМИ, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции.

Она отметила, что последнее будет сделано по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. «Мы нацелимся на путинских пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом», — заявила фон дер Ляйен.

Также новый раунд санкций предусматривает блокировку экспорта на 10 млрд евро. Глава Еврокомиссии отметила, что будущие ограничения «еще больше истощат военную машину России» и «расшатают основы ее экономики».

Ранее фон дер Ляйен говорила, что десятый пакет «закроет все лазейки» для обхода уже существующих мер и предусмотрит наказания для тех, кто предпринимает такие попытки. Также сообщалось о расширении ограничений в отношении производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс России. ЕС намерен принять новые санкции к годовщине начала войны в Украине — 24 февраля.

Ужесточение ограничительных мер к этой дате анонсировал и канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что это «должно стать сигналом для президента Путина о том, что ему не удается реализовать свои империалистические планы».

В то же время Зеленский на пресс-конференции призвал ЕС ввести ограничения против российской атомной отрасли, а также IT-компаний, поддерживающих агрессию.

Ранее фон дер Ляйен говорила, что союзники Украины «установили самые мощные санкции из возможных, которые приведут экономику России к десятилетиям рецессии и оставят ее промышленность без современных и критически важных технологий».

С началом вторжения в Украину более 40 ведущих государств присоединились к санкциям против России. Даже те страны, которые формально сохраняют нейтралитет, часто не хотят нарушать ограничения, опасаясь вторичных санкций или проблем в отношениях с ключевыми экономическими партнерами. В этом смысле Россия является главным мировым изгоем: по количеству санкций она обогнала Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. Число введенных против нее ограничений превышает 13 тысяч.

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