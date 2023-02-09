Украина впервые выпустила боеприпасы вместе с НАТО 9 9.02.2023, 21:17

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Мины изготавливаются по современным технологиям.

Украина и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120-мм. Об этом сообщил концерн Укроборонпром в четверг, 9 февраля.

«120-мм мина – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО. На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому уже вскоре их получат украинские военные», – говорится в сообщении.

В концерне не назвали страну НАТО, с которой подписан договор, но заверили, что мины изготавливаются по современным технологиям. При этом производственные мощности рассредоточены – часть их расположена в одном из европейских государств.

Указано, что боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В целом 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до семи километров, а современными боеприпасами – более чем восьми километров.

В Укроборонпроме отметили, что 120-мм миномет является одним из самых распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется ВСУ против российских захватчиков.

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