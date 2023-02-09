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Facebook разблокировал страницу Трампа

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  • 9.02.2023, 22:08
Facebook разблокировал страницу Трампа

После двух лет бана.

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook восстановили после двух лет бана. Страница в социальной сети была заблокирована после беспорядков в Капитолии, которые произошли в январе 2021 года.

Об этом сообщает страница Трампа в Facebook.

Пользователи социальной сети снова могут видеть страницу бывшего президента США в Facebook, последняя запись на которой была сделана 6 января 2021 года.

Страница Трамп в Facebook была заблокирована 7 января 2021 года, на следующий день после смертоносного мятежа, во время которого сотни его сторонников ворвались в законодательный орган США. Тогда президенту также запретили пользоваться Twitter.

После запрета использовать популярные социальные сети Трамп зарегистрировал свой собственный сайт Truth Social.

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