Facebook разблокировал страницу Трампа

Facebook разблокировал страницу Трампа2
- 9.02.2023, 22:08
После двух лет бана.
Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook восстановили после двух лет бана. Страница в социальной сети была заблокирована после беспорядков в Капитолии, которые произошли в январе 2021 года.
Об этом сообщает страница Трампа в Facebook.
Пользователи социальной сети снова могут видеть страницу бывшего президента США в Facebook, последняя запись на которой была сделана 6 января 2021 года.
Страница Трамп в Facebook была заблокирована 7 января 2021 года, на следующий день после смертоносного мятежа, во время которого сотни его сторонников ворвались в законодательный орган США. Тогда президенту также запретили пользоваться Twitter.
После запрета использовать популярные социальные сети Трамп зарегистрировал свой собственный сайт Truth Social.