Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: У нас нет табу в отношении поставок оружия 4 9.02.2023, 23:02

Марк Рютте

Cтраны Запада «движутся вперед» в вопросе поставок боевой авиации для ВСУ.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе сообщил, что страны Запада «движутся вперед» в вопросе поставок боевой авиации для ВСУ.

«Я не могу сказать, произойдет ли это когда-нибудь. Эти обсуждения проходят за закрытыми дверями», — сказал Рютте в комментарии CNN.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что заявления о поставках авиации не могут делаться публично. Он добавил, что его страна не говорит «нет» поставкам авиации для ВСУ.

«Раньше мы также не говорили „нет“ другим системам вооружения. Мы даже несколько движемся вперед… когда дело доходит до такого типа поставок», — отметил он

Он подтвердил свою позицию о том, что у Нидерландов «нет табу» в отношении поставок оружия.

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