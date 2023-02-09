Зеленский встретился с королем Бельгии 9.02.2023, 23:18

Во время встречи также присутствовал премьер-министр Бельгии.

Во время визита в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I.

«Его Превосходительство президент Украины Владимир Зеленский получил аудиенцию», — сообщили в королевском дворце.

Во время встречи Владимира Зеленского и короля Филиппа I также присутствовал премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

🇧🇪🇺🇦 Son Excellence @ZelenskyyUa, Président de la République d’Ukraine, a été reçu en audience. Le Premier ministre @alexanderdecroo était également présent.@APUkraine #MonarchieBe pic.twitter.com/p55xjP7n55 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023

После неожиданных визитов в Британию и Францию президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались лидеры Европейского совета на саммит.

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, включающий глав государств и правительств 27 стран — членов ЕС.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходит 9-10 февраля, его главными темами стали война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги прошедшего 3 февраля в Киеве саммита ЕС — Украина.

Зеленский принял участие в сегодняшнем саммите лично. Среди прочего, он обсудил с лидерами стран ЕС поставки Украине дальнобойного оружия, тяжелой бронетехники и другого вооружения.

Перед началом саммита президент Украины выступил с речью в Европейском парламенте в Брюсселе.

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