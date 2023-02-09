«Дал крюк в 276 километров» 9.02.2023, 23:22

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Пункт пропуска «Бобровники». Фото: «Зеркало»

Белорусы, которые собрались в Польшу в ближайшие дни — о том, как восприняли новость и что будут делать.

С пятницы 10 февраля пункт пропуска «Бобровники» на польско-белорусской границе перестанет работать. На какое время, непонятно. «Зеркало» поговорило с белорусами, которые в ближайшее время собирается в Польшу о том, как они восприняли эту новость и какой выход для себя нашли.

Игорь (имя изменено) — 30-летний брестчанин. Он регулярно ездить из Беларуси в Польшу и обратно, перевозя различные товары: от бензина и сигарет (уточняет, что все по норме) до автомобильных шин и техники. При этом очередях за него стоят другие люди.

— Плачу студенту 50 рублей за 10 часов ожидания, — рассказывает мужчина. — Сейчас ему придется стоять больше, а значит вырастет оплата. Но я маршрут менять не буду, так как границу не закрыли. Думаю, отвалятся те, кто за поездку меньше 150 долларов зарабатывал. Им невыгодно будет ездить. Но уйдут не все. При проезде через литовскую границу с документами должно быть все хорошо. А очень много людей покупали липовые справки на работу. Что будет дальше? Для легковых авто, все останется плюс минус также, пострадают пассажирские перевозки и грузоперевозки.

Игорь считает, что причина закрытия границы не только в сроке для Андрея Почобута. Он говорит, что к такой ситуации привела совокупность действий белорусских властей.

— Разрушенные могилы войска польского. Мигранты. Предоставление территории для вхождения российских войск в Украину. Неадекватные выпады. Список можно продолжать бесконечно, — объясняет мужчина.

Владу 27 лет и он из Витебской области. В Польшу молодой человек отправился в четверг 9 февраля. И на момент публикации уже почти семь часов стоит в очереди в «Берестовице».

— Думаю, еще не менее пяти часов в очереди и часа четыре на самой границе, — оптимистично заявляет Влад.

«Берестовица» — это основной пункт пропуска, через который ездит молодой человек. А в Польше он бывает часто: дважды в месяц по работе.

— Новость я воспринял негативно. Обычно я стою на границе от 5 до 18 часов. Что делать дальше, не знаю. Наверное, буду ездить через пункт пропуска «Брест», — объясняет он. — Это еще 140 дополнительных километров.

Вариант попасть в Польшу через Литву белорус не рассматривает. Он ездит в Белосток. Говорит, что через пункт пропуска «Привалка» выходит крюк в 140 километров.

— Плюс от Друскининкая до Белостока — 2−2,5 часа, — рассуждает наш собеседник. — Если ехать через «Каменный Лог», то получится быстрее, но крюк уже 200 километров.

— Как ситуация будет развиваться дальше? Так же как и с Кузницей (пункт пропуска «Кузница» до сих пор не работает. — Прим. ред.), — объясняет мужчина. — Вообще в дальнейшем думаю могут закрыть все границы с РБ. Назло делают друг другу, а страдает обычный народ, а не чиновники.

41-летний Дмитрий из Могилевской области тоже сегодня отправился в Польшу. Изначально собирался пересекать границу через пункт пропуска «Берестовица». Но когда приехал, от идеи пришлось отказаться.

— Там была очередь более 200 авто. По опыту — это 15−20 часов ожидания, так как в среднем за час границу проходят 10 автомобилей, — рассуждает он. — Так что я отправились в пункт пропуска «Лоша».

От Берестовицы до Лоши — 261 километр. Наш читатель приехал в пункт пропуска в 15.50 и спустя шесть часов прошел границу.

— Здесь быстрее. Пока быстрее, — подчеркивает мужчина. Но пока не знает, как поедет в Польшу в следующий раз.

Дмитрий из Минской области собирается ехать в Варшаву на автобусе в пятницу вечером. У 45-летнего мужчины там самолет в Португалию, он летит на отдых.

— У меня два дня перед вылетом. Думаю что пройду границу. Перевозчик сказал, что все в силе. Если бы ехал на машине, наверное паниковал бы, — объясняет он. — Конечно, новость воспринял без восторга. Если это повлияет на режим, то хрен с ним с отдыхом.

Мужчина считает, что закрытие пункта пропуска — это ответ на приговор Андрею Почобуту, а не что-то другое. По его мнению что Польша не пойдет на полное закрытие границы с Беларусью, но очереди станут длиннее.

— Если и закроют то не сразу, думаю дадут прочувствовать, как стало труднее, — говорит мужчина.

Ирина (имя изменено) с мужем и двумя детьми собирается ехать в Польшу в ночь с 11 на 12 февраля.

— Мы живем в Польше, у детей сейчас каникулы, поэтому приехали навестить родных. По статистике меньше всего машин в Берестовице было, — рассказывает она. — Очень волнительно. Решение о пункте пересечения примем в субботу вечером. Будем смотреть по количеству машин. Возможно поедем через Литву. Предполагаю, что будем стоять Очень долго. Оптимистично Не менее 4 часов точно. Это учесть то, что хотим быть на границе в 2−3 ночи. А в Польше 12.02 — не торговое воскресенье и перекупщиков не должно быть.

Ирина считает, что пункт пропуска Польша закрыла надолго. Женщина объясняет это ситуацией с войной в Украине и тем, что белорусские власти помогают России.

— Нужно принимать решение и жесткие меры, — считает она.

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