В МИД Польши прокомментировали закрашенную фреску в костеле в агрогородке Солы 1.03.2023, 0:46

1,500

В костеле Пресвятой Девы Марии Розария лукашисты закрасили фреску «Чудо на Висле».

Разрушение фрески недостойно и несовместимо с принципами цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Место, где ранее была фреска. Февраль 2023 года. Фото: katolik.life

«Мы осуждаем уничтожение польского культурного наследия в Беларуси режимом Лукашенко. Это наследие является неотъемлемой частью истории Беларуси. Его разрушение недостойно и несовместимо с принципами цивилизованного мира», — написал Ясина.

Напомним, 28 февраля стало известно, что по требованию властей в костеле Пресвятой Девы Марии Розария в агрогородке Солы Сморгонского района закрасили фреску «Чудо на Висле».

Фреска «Чудо на Висле». Фото: katolik.life

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».