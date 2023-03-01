В МИД Польши прокомментировали закрашенную фреску в костеле в агрогородке Солы
- 1.03.2023, 0:46
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В костеле Пресвятой Девы Марии Розария лукашисты закрасили фреску «Чудо на Висле».
Разрушение фрески недостойно и несовместимо с принципами цивилизованного мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
«Мы осуждаем уничтожение польского культурного наследия в Беларуси режимом Лукашенко. Это наследие является неотъемлемой частью истории Беларуси. Его разрушение недостойно и несовместимо с принципами цивилизованного мира», — написал Ясина.
Напомним, 28 февраля стало известно, что по требованию властей в костеле Пресвятой Девы Марии Розария в агрогородке Солы Сморгонского района закрасили фреску «Чудо на Висле».