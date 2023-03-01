Зеленский о ситуации в Бахмуте: Интенсивность боев нарастает 1.03.2023, 5:52

Меньше чем за неделю ВСУ ликвидировали 800 врагов только на одном из направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о ситуации на фронте.

По его словам, тяжелее всего сейчас - в Бахмуте, там продолжаются бои, имеющие значение для защиты города. Кроме того, генерал Сырский доложил о том, что на его направлении менее чем за неделю убиты около 800 врагов.

«Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина», - подчеркнул Зеленский.

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