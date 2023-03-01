В оккупированных Саках и Евпатории прогремели мощные взрывы 6 1.03.2023, 8:11

11,750

У людей задрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода.

Ночью во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. В частности, «хлопок» слышали в Саках и Евпатории.

Ночью жители Евпатории очнулись от взрывов. У людей задрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Об этом сообщает «24 кана»л.

Сначала информация о первых взрывах в Крыму появилась около часа ночи 1 марта. Тогда о «хлопке» сообщили в районе села Межводное.

Впоследствии, примерно в 01:25, раздался взрыв в Евпатории. Через полчаса в городе раздался еще один взрыв.

В городе достаточно «тревожно». Местные жители проснулись от громкого «хлопка» и не понимают, что происходит. На проспекте Победы в городе пропала вода. У многих людей от взрывов тряслись дома.

Также о сильных взрывах сообщили жители города Саки. Заметим, что Саки недалеко от Евпатории – примерно в 18 километрах. Поэтому непонятно, люди слышали одну серию взрывов или разную.

Обратите внимание: один из местных пророссийских пабликов запостил информацию о непонятных взрывах в Крыму и устроил перекличку – люди делились тем, что слышали и видели. Однако впоследствии сообщение вместе с чатом было удалено. Очевидно, эта правда России оказалась невыгодна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».