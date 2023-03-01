«Это и могло стать окном для атаки в Мачулищах» 7 1.03.2023, 8:20

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От военного аэродрома до Минска — всего 20 км.

Как сообщал сайт Charter97.org, в воскресенье, 26 февраля, в сети появилась информация, что на военном аэродроме Мачулищи прогремели два взрыва, которые повредили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС России.

В этот же день в районе ЧП были усилены военные патрули, туда же подтянулись спецавто Следственного комитета и других органов.

Tochka.by узнала, что официально известно на данный момент по этому поводу.

Странное молчание

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С режима Лукашенко единственным спикером, кто хоть каким-то образом прокомментировал эту ситуацию, стал заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич.

«Это направлено на то, чтобы подчеркнуть определенные провалы в нашей национальной безопасности», — сказал он в кулуарах конференции ООН по разоружению в Женеве агентству Reuters.

Минобороны несколько дней подряд не комментирует возможные взрывы в Мачулищах.

При этом ранее пресс-служба Минобороны комментировала различные ЧП и сообщения о них в сети. Так, например, в конце января военное ведомство комментировало о информацию о взрыве двигателя российского истребителя над Молодечно. В то время проходило летно-тактическое учение Беларуси и России.

Воздушная разведка

На аэродроме в Мачулищах базируется транспортная авиация и боевые вертолеты Вооруженных Сил Беларуси.

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 содержался поодаль от белорусской военной авиации.

ёЭтот самолет редкий и дорогой. Это целый командный пункт: ищет и ведет воздушные и надводные цели.

На 2022 год ВВС России располагали тремя базовыми А-50 и шестью модернизированными – с литерой «У».

Разработали А-50 еще в советские времена. Приняли самолет на вооружение в 1989 году. Построен он на базе военно-транспортного Ил-76.

По свежим снимкам со спутников трудно сказать, какие точно повреждения получил самолет.

Maxar has these images of the A-50 AWACs aircraft at the Machulishchy Air Base in Belarus from today. I can’t see any dramatic damage (image: @Maxar) pic.twitter.com/Smm8ULgqkh — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023

Эти кадры опубликовал журналист-расследователь CNN Джанлука Меццофиоре. Снимок был сделан со спутника Maxar 28 февраля.

В публикации журналист отметил, что судя по свежему фото, борт передислоцировали в другое место.

Кстати, кроме А-50 на авиабазе в Мачулищах также базируются российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Атака дронов

Российские «военкоры» Юрий Котенок и Семен Пегов отмечают, что аэродром, вероятно, атаковали беспилотники.

Дело в том, что средства ПВО не могут заметить дроны — они слишком маленькие и не оставляют за собой каких-либо следов.

Но современные дроны не должны были долететь до Мачулищ. Вокруг военного аэродрома огромная бесполетная зона размером с целый Минск. Это означает, что любой гражданский аппарат откажется летать над территорией с запретными координатами.

В тех дронах, где функция запрета не реализована, вся ответственность ложится на оператора беспилотника. Но тут в действие должна была вступить защита белорусских военных: применяется ли она на авиабазах, как функционирует и имеет ли слабые стороны – белорусские военные не комментируют.

В сентябре 2020 года Госкомвоенпром Республики Беларусь заявил, что «КБ Радар» разработал и наладил серийное производство комплексов противодействия мультикоптерам «Гроза-Z1».

Комплекс способен в полностью автоматическом режиме обнаруживать коммерческие дроны и блокировать его управление на дальностях до полутора километров и высотах до 1 000 метров.

Как подчеркивается, он предназначается для защиты объектов от несанкционированного вторжения дронов, которые могут использоваться для осуществления фото- и видеосъемки, а также доставки опасных предметов, в том числе взрывных устройств. Результатом противодействия комплекса становится падение дрона или его возврат в точку старта.

Если представить, что на авиабазе в Мачулищах используется именно эта разработка «КБ Радар», то в какой-то момент она могла оказаться отключена. Ведь система подавляет сигналы всех устройств – как чужих, так и своих. Это и могло стать тем самым уязвимым окном для атаки.

Второй возможный сценарий – атака с расстояния свыше 1 км, куда на достигают помехи «Грозы-Z1». Но это весьма большая высота для коммерческого дрона, а вероятность прицельного попадания взрывным устройством с нее очень невелика.

Есть у белорусского ВПК и комплекс обнаружения операторов дронов – «Гроза-О». Он предназначен для автоматизированного поиска на местности и видеорегистрации людей, которые управляют дронами. Комплекс состоит из летающей платформа на базе квадрокоптера Matrice 210 с пеленгаторной антенной, двухканальным цифровым радиоприемником и видеокамерой, пульта управления с планшетным компьютером и специального программного обеспечения для него.

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