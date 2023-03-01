Невзоров: Хладнокровие покинуло Путина

Невзоров: Хладнокровие покинуло Путина2
- 1.03.2023, 8:24
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Ситуация будет только обостряться.
Правитель РФ теряет хладнокровие в связи с военными неудачами. 28 февраля, выступая перед коллегией ФСБ, Владимир Путин сделал крайне резкое и даже хамское заявление. Он фактически призвал спецслужбы к террору в отношении противников войны, им развязанной.
Внимание на это обратил в Telegram журналист, публицист Александр Невзоров.
Он пришел к выводу, что диктатор РФ утрачивает хладнокровие. А это значит, что его положение ухудшается.
«Судя по тому, как задымились-заискрились его ягодицы, дела у вовушки «не очень». Хладнокровие покинуло Путина. Он впервые перешел на прямые хамские оскорбления противников войны. Отныне все, кто называет его затею «преступной и шизофренической», а его правление дегенеративным, маркируются словом «мразь». ЧК-ФСБ должно активизировать с «мразью» борьбу», - отметил Невзоров.
Он предупредил, что ситуация будет только обостряться. «Это уже истерика, пока скрытая и задавленная. Но в ближайшее время она обязательно прорвется и мы позабавимся ее острой фазой. С пеной изо рта и ушей», - констатировал публицист.