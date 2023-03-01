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Российские оккупанты сбивают собственные беспилотники

  • 1.03.2023, 8:49
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Российские оккупанты сбивают собственные беспилотники

Украинская разведка перехватила интересные данные.

Российский оккупант в Украине пожаловался сослуживцу, что разведывательные дроны его подразделения сбивают сами россияне. Перехват телефонных переговоров опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

«Скажи им, чтобы они не сбивали птицы наши. В районе 195-й сбили опять птицу мою. Пусть не стреляют, пусть запрашивают по рации. У нас за два дня вторая птица... Со стрелкового сняли, возвращались. У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем», – ругается оккупант.

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