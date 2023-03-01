Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение 1 1.03.2023, 8:52

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Есть погибшие.

На юго-востоке Турции 28 февраля произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,6 балла.

Об этом сообщает Xinhua.

Очаг подземных толчков был на глубине 7 километров в районе Еселюрт провинции Малатия.

«В результате землетрясения погибли два человека, 140 получили травмы», - отметили в управлении по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции.

В медицинские учреждения были госпитализированы 40 раненых. В настоящее время 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов зафиксировали в районе Оникисубат города Кахраманмраш.

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