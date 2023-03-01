Кто из безработных в Беларуси не попадет в базу «тунеядцев» 4 1.03.2023, 8:57

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Есть несколько категорий.

Официально безработные граждане Беларуси должны полностью возмещать затраты государства на коммунальные услуги. Однако, есть несколько категорий формально не занятых в экономике людей, которым не придется платить по 100%-ному тарифу, сообщает «Телеграф».

Как прописано в декрете № 3 «О содействии занятости населения», граждане трудоспособного возраста, нигде официально не работающие, вносятся в так называемые списки «тунеядцев».

Однако из базы данных исключают:

студенты дневного отделения;

мамы детей до 7 лет;

многодетные мамы (с тремя и более детьми);

родители, усыновители или опекуны ребенка-инвалида младше 18 лет;

граждане, которые сдают недвижимость в аренду и платят за это налог;

работающие по гражданско-правовым договорам граждане, которые получают вознаграждение за свой труд

индивидуальные предприниматели

граждане, зарегистрированные в службе занятости как безработные, или проходящие обучение по ее направлению.

База «тунеядцев» постоянно корректируется. Данные в нее вносятся специальными комиссиями, созданными при администрациях районов города. При необходимости обратиться в такую комиссию можно как лично, так и по телефону.

«Эти же комиссии по заявлениям граждан исключают из списков, если минчане подтверждают свою занятость либо нахождение в трудной жизненной ситуации», – пояснила представитель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Виктория Усович агентству «Минск-Новости».

Учет «тунеядцев» в Беларуси ведется по новым правилам с 1 декабря 2022 года. База данных обновляются раз в три месяца. Чтобы в нее не попасть и не оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам, соответствующие документы нужно успеть подать до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября.

Между тем, самостоятельно проверить наличие своего имени в базе «тунеядцев» белорусы могут только за деньги. Для авторизации в базе потребуется электронная цифровая печать, либо ID-карта, стоимость которой составляет от 59,22 до 147 рублей в год.

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