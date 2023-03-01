Нокаут 3 Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

1.03.2023, 9:00

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фото: ТАСС

Самый самый мощный удар по Кремлю нанес «союзник».

Вихрь событий пронесся в дни годовщины вероломного нападения России на Украину. Байден, Зеленский, все европейские политики и Китай обозначили свое видение войны и мира. Путин и Лукашенко проблеяли нечто невразумительное. Весь фокус СМИ и аналитики направили на яркие геополитические сенсации. В тени остался один из определяющих сегментов будущего мироустройства – славянская цивилизация.

На наш взгляд, самый мощный разящий удар по кремлю 24 февраля нанесла Сербия. Нет, он не военного характера и не несет сиюминутного эффекта. Однако с точки зрения черных перспектив будущего России и ее белорусского сателлита сербы окончательно отправили «русский мир» в исторический и идеологический нокаут. В годовщину московской агрессии не только столичный Белград, а практически всю страна внезапно запестрила билбордами в поддержку Украины. На них изображены сербский и украинский флаги и надписи: «365 дней солидарности», «365 дней в молитве», «365 дней поддержки». Так Сербия наглядно и во весь голос заявила о солидарности с Украиной. Миф о «русском мире» и «вечных братушках» низвергнут окончательно и бесповоротно. Отныне путинский кремль навсегда вычеркнут из европейской славянской цивилизации.

Моральная победа, несомненно, достигнута. Да, ее предстоит закрепить на поле боя и в экономике. Дорога впереди долгая и сложная, но главное сделано. История все расставила по своим местам. Киев – полноправный европейский центр славянства и православия.

Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»

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