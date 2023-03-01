«Поставщики пишут в накладных ерунду, магазины не разбираются» 1.03.2023, 9:53

Что в Беларуси продают под видом элитных сортов кофе и чая.

Мир поделился на чаеманов и кофеголиков, которые не представляют утро и рабочий день без горячих напитков. Но точно ли в упаковке вас ждет то, за что вы заплатили? Как часто и почему нас обманывают в дорогущих чайных магазинчикам с кучей красивой китайской посуды? Можно ли нарваться на поддельный кофе на крупном маркетплейсе? Грозит ли покупателю отравление контрафактными зернами?

На эти вопросы попытались ответить журналисты onliner.by.

«Поставщики пишут в накладных ерунду, мелкие магазины не разбираются». Почему под видом одного сорта чая нам продают другой?

Если лет 20—25 назад приходилось довольствоваться чаем «со слоном» или максимум «Принцессой Канди», то сейчас чайная культура в Беларуси вышла на новый уровень. Этим напитком теперь не просто запивают тортик в гостях — им наслаждаются, сравнивают и устраивают целые дегустации. В чайных магазинах заранее бронируют столики и встречи за чашечкой пуэра или улуна превращают в ритуал.

Цены любителей заварки в пирамидках в таких местах могут повергнуть в шок, притом что среднестатистический потребитель вряд ли сможет определить, тот ли сорт чая ему насыпали в упаковку.

— Я знаю много историй, когда один чай называют другим именем, чтобы его продать. Но речь не о намеренной подделке — это скорее подмена по незнанию. А незнание в чайной сфере сплошь и рядом. Мелкие магазины закупаются у российских поставщиков, те пишут в оптовых прайсах ерунду, и в итоге мы получаем один сорт под видом другого. Внешне похожие, но по сути разные. Так проще продать, иначе потребителю нужный сорт обошелся бы в три раза дороже и возни с его завариванием было бы больше, — вводит в курс дела Андрей, работающий в чайной сфере более 10 лет. — Например, за белый чай Бай Хао Инь Чжень часто выдают Бай Цзянь Гу Шу из совсем другого региона. За тайваньский улун — материковый китайский. Под названием Цзинь Цзюнь Мэй продают все что угодно, кроме того самого чая с севера провинции Фуцзянь. Про пуэры я вообще молчу. Лишь бы продать, и под это дело сочиняют истории про «чем старше, тем лучше», вводя потребителя в заблуждение.

Мы решили провести эксперимент: закупились заваркой в разных профильных магазинах и дали на оценку Андрею. Заметим: мы намеренно не указываем, где работает наш сегодняшний чайный эксперт. Спикера мы выбирали по рекомендациям. Решающим аргументом стало то, что Андрей представляет чайную, которая давно находится на белорусском рынке. Для чистоты эксперимента мы также не будем указывать наименования точек, где приобрели заварку. Назовем их так: чайная А — крупный и известный продавец, Б — широкая сеть небольших профильных магазинчиков, В — помещение в маленьком ТЦ, которое попутно продает сухофрукты, конфеты и так далее.

Какие сорта чая продадут нам под видом элитных? Пробуем «Золотые брови», «Серебряные иглы», улун и пуэр

Начнем с чая Бай Хао Инь Чжэнь («Серебряные иглы»), произведенного в китайской провинции Фуцзянь. Сорт относится к белым чаям и является самым элитным и ценным среди них. В магазине В белого чая не оказалось вовсе, в Б — тех самых «серебряных игл». Нам предложили замену — Бай Му Дань («Белый пион») — он более сливочный.

Визуальные различия в проданной нам заварке из магазина А (36 рублей за 100 граммов, на фото слева) и чая, который в качестве образцового принес на встречу Андрей, очевидны.

Наш эксперт подмечает: в магазинной пачке много пыли и ломаного листа. Возможно, нам отсыпали его со дна тары или заварка просто долго лежала где-то на складе. Скорее всего, в А нам продали юнаньский белый чай — простой, сладковатый и повседневный. Возможно, кому-то он покажется менее «замороченным», но суть одна: первый сорт ко второму отношения не имеет.

— Я не могу сказать, что это плохой или хороший чай. Он просто не тот, который должны были продать, — комментирует Андрей. — Выдавать один чай за другой, когда между ними километры разницы, — так себе история. Вопрос еще в том, по какой цене вы его купили. Если прайс как у хорошего Бай Хао Инь Чжэн, тогда можно обижаться.

По Бай Му Дань из магазина Б вердикт краткий: «На свою цену — пойдет».

Элитный красный чай Цзинь Цзюнь Мэй («Золотые брови») нашелся во всех магазинах, кроме В. Ну ничего, берем «образец» Андрея и начинаем сравнивать. Визуально от других отличается чай А (48 рублей за 100 граммов): «Золотые брови» в этом случае совсем не золотые, а полностью темно-зеленые.

— Мне кажется, вам продали просто дешевый Цзинь Цзюнь Мэй. Его как будто попшикали сахаром, он блестит на свету. И пахнет чем-то сладеньким. Чай Б (52 рубля за 100 граммов. — Прим. Onlíner) по запаху копченый, с ароматом коньяка, но при этом он мягкий. Чай не поддельный, он другой.

Пробуем на вкус — три абсолютно разных чая, хотя надпись на упаковке одна. «Образец» у нас хлебный. Б — копченный («Зачем его коптить?» — задается вопросом Андрей). Насчет чая из магазина А наш эксперт мнение поменял:

— Если бы я назвал его Цзинь Цзюнь Мэй, я бы себе соврал. Похож на Хэй Гуй Юань Сян («Аромат лонгана») или Хэй Цзинь Сяо Чжун («Черное золото»). Опять же нельзя сказать, что он другой по уровню или более дешевый, — другой.

С Улун Да Хун Пао, кажется, сложнее. На фото сложно рассмотреть отличия. Но чай из магазина А (почти 30 рублей за 100 граммов) имеет немного другой, более светлый оттенок.

— Он какой-то старый и дешевый. Даже по запаху другой, отличный от чая, который я принес, и образца Б (38 рублей за 100 граммов. — Прим. Onlíner). Можно уловить, что пахнет от него горячим деревом. В чае из магазина Б слабоватый прогрев, есть посторонняя сладость, но, возможно, перед поставщиками была поставлена именно такая задача. Мне кажется, что люди ждут от Да Хун Пао более сильного прогрева (от этого зависит, насколько он расслабляющий), но все варианты — это окей, дело вкуса.

И наконец, пуэр — один из самых популярных сортов чая. Собранные листья, обработанные до уровня зеленого чая, подвергаются процедуре микробной ферментации — естественному либо искусственному старению (в земле не хранятся, это заблуждение). Такой чай может быть прессованным или рассыпным. В разных магазинах нам насоветовали абсолютно разный пуэр, поэтому сравнивать не будем.

Просто пробуем и оцениваем качество. Отдельное внимание уделяем продукции магазина В, который пока еще нигде у нас не засветился. Там нам продали небольшой прессованный «блинчик» с желтой этикеткой и отметкой «2003» посередине. Судя по всему, под этим числом подразумевался год изготовления. Но Андрей уверяет: принцип «чем старше, тем лучше» в случае с пуэром не работает. И добавляет: «Этому чаю 20 лет? Точно нет. 3 рубля за 10 граммов? Вы сильно переплатили». На просьбу описать ощущения отвечает: «Мои ощущения — не пить дешевый пуэр».

— Чай из магазина Б оказался уверенным, приятным. «Шабаны Edition»: в термос кубик кинул — и отлично, для 20—25 рублей за 100 грамм пойдет. Пуэр из крупного магазина — все хорошо, вкусно даже для искушенного человека. Можно брать для ежедневного употребления.

В магазине-«ноунейме», как мы успели его прозвать, нам также продали рассыпной пуэр — он даже не заварился как следует, несмотря на несколько попыток.

Но нас заинтересовало другое — упаковка. Чай в пластиковом пакете — это нормально?

— Норм никаких нет, а пластиковый пакет — лучший вариант, — объясняет Андрей. — Чай «впитывает» все, что его окружает: например, приправы, если вы храните их на одной полке. Поэтому герметичность важна. Полностью бумажный пакет — это плохо.

Резюмируем: обычный пакетированный черный чай из продуктового магазина под видом китайского нам не подсунули, а назвать повсеместное несоответствие наполнения этикетке мировым заговором язык не поворачивается: «Умалчивали, недоговаривали… Но как таковой лжи — ее не было». Среднестатистический любитель китайского чая, узнав, что ему продали не тот сорт, в набат бить не будет: попался в этот раз красный чай, побрызганный сахаром, — ну и ничего, под вафельку даже лучше зашло. А вот если вы пытаетесь выбраться на новый уровень любви к этому напитку, нужно учить матчасть. Удивляет то, что именно у крупного магазина с этим проблемы.

— Можно и «Шахерезаду» с добавками пить, запивая пирожное. Но это тупиковый путь: в жизни человека ничего не меняется, он не увлекается, у него не меняется настроение, отсутствует эстетика процесса. Но у меня нет отторжения ни к какому чаю: я буквально вчера пил пакетированный в гостях и не морщился, — резюмирует Андрей. — Надо пробовать: купить по 10 граммов чая у всех поставщиков и выбрать «свой» чай. Это будет честнее всего.

Так выглядит поддельный кофе — и его на рынке все больше

С чаем ситуация ясна, а что с кофе? В этом случае мы уже не говорим о «подмене по незнанию» — речь о контрафакте, когда под видом оригинальной продукции бренда продают другой товар. Мы обзвонили несколько представителей крупных брендов. Белорусские поставщики Sorso с подделкой не сталкивались, Jacobs — тоже, однако за маркетплейсы ручаться не смогли: слишком уж много там разношерстных продавцов.

— Определить подделку на 100% смогут только специалисты по качеству, но они находятся не в Беларуси, — рассказали представители Jacobs. — Белорусские коллеги бренда могут визуально оценить качество упаковки, например. Если поступят жалобы от потребителей, конечно, отправим продукт на экспертизу. С маркетплейсами сложнее: там много российского товара, у нас разный ассортимент, и внешний вид упаковки отличается. Нельзя по картинке достоверно сказать, где подделка, а где нет.

О маркетплейсах мы заговорили не просто так. Несколько недель назад белорусские представители бренда нашли поддельную упаковку Lavazza именно на известной российской платформе. Контрафакт решили сохранить в качестве примера для сравнения с оригиналом.

— Мы постоянно занимаемся мониторингом кофе и цен на него в интернете, — рассказывает Наталья Богданович, директор ООО «Кофе Сервис». — Поэтому первое, что подтолкнуло нас к мысли о подделке, — это низкая стоимость продукта из премиальной линейки Lavazza. Она практически равнялась «входной» цене из Италии. Мы приобрели этот кофе и сразу поняли: упаковка — старого образца, в таком формате она давно не выпускается.

К тому же нет акциза и стикера с указанием дистрибьютора. Но потребитель вряд ли заметит изменения, потому что пачку нужно детально изучать.

На каждой упаковке есть номер партии, который наносится при производстве. Мы списались с заводом и отправили информацию с предположительно ненастоящей пачки кофе им. Производители Lavazza подтвердили: такого кода не существует, продукт — подделка.

— Получается, российские маркетплейсы сразу отправляем в бан и не заказываем там кофе?

— Нет, наш случай не означает, что там только поддельный кофе. У нас есть партнер, который продает товар через эти маркетплейсы. Но, к сожалению, визуально обычный потребитель не сможет достоверно отличить оригинал от подделки. Контрафакт изготавливают очень качественно. Только если человек пил один и тот же кофе постоянно, странный вкус может навести на сомнения.

С контрафактом мы сталкиваемся все чаще. Подделывают в основном премиальную линейку в сегменте HoReCa (это сегмент общественного питания: кафе, бары, отели и другие заведения. — Прим. Onlíner). Поэтому если вы видите, что позиция не представлена в магазинах, это HoReCa, которую мы продаем только в рестораны, должны появиться сомнения насчет подлинности товара. Натолкнуть на эти мысли также могут низкая цена и нетипичная упаковка. Важно обращать внимание и на дистрибьютора.

Можно ли найти поддельный кофе в переходе или на рынке? Вероятность есть, но небольшая. Коллеги представителей Lavazza прошлись по «Таборам», но подозрительным им ничего не показалось. Мы также заглянули на «Новый Лебяжий»: упаковки идентичны оригиналу.

— А отравиться подделкой в теории можно? — спрашиваем мы.

— Если внутри пачки обычные кофейные зерна, просто не от Lavazza, то вряд ли можно причинить какой-либо вред здоровью. Все зависит от качества сырья, которое использовалось. Оно могло быть и с плесенью, но после обжарки все следы грибка пропали. Можно ли в таком случае отравиться? В теории, наверное, да, но мы с таким не сталкивались. Плесень может появиться и на готовом продукте, если он некачественно хранился. Но тогда потребитель ее заметит невооруженным взглядом и просто не станет пить такой кофе.

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