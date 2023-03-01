Китай выдвигает Путину ультиматумы 6 1.03.2023, 10:01

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Пекин недоволен российским ядерным шантажом.

Китай выдвигает России ультиматумы и давит на нее, а во время предстоящего визита в Пекин президент Франции Эммануэль Макрон стремится увеличить количество пунктов этого давления.

Об этом в интервью ТСН рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

«Для Китая важны свои собственные интересы. Поэтому если они сочтут, что в их собственных интересах начинать влияние на Москву, то они это будут делать. Мы уже видим в некоторых моментах, что Китай выдвигает Москве ультиматумы. Например, Китай довольно негативно высказался о ядерном шантаже. Отдельно он обратил внимание на ситуацию с атомными станциями, которые должны быть в безопасности. Я считаю это давлением на Москву», – считает Курносова.

«Думаю, что Эммануэль Макрон хочет увеличить количество пунктов, по которым Китай может давить на Москву и требовать от них определенных шагов. Это может быть попытка поговорить о том, что необходимо действительно начинать вывод войск, которые находятся сейчас в Украине», — добавила эксперт.

Отметим, что в середине февраля появилась информация о том, что Китай хочет нарастить темпы производства ядерных боеголовок до 500 штук к 2035 году. Аналитик полагает, что цель такого наращивания – получить возможность громче высказываться на все международные темы.

«Эта война показала, что ситуация, когда крупнейшие ядерные арсеналы – у России и США, очень опасна. Москва и ведет себя так беспардонно, считая, что наличие крупнейшего в мире ядерного арсенала позволяет вести себя именно так и плевать на все международные соглашения. Поэтому я считаю, что китайские власти хотят увеличить объем своих ядерных вооружений для того, чтобы можно было как-то громче высказываться на все международные темы. В этом виноват Путин», — подчеркнула Курносова.

Напомним, 24 февраля Китай опубликовал свою позицию из 12 пунктов по «политическому урегулированию украинского кризиса». В документе, в частности, содержится намек на недопустимость ядерного шантажа со стороны РФ.

Отметим, 25 февраля Макрон объявил, что в ближайшее время посетит Китай и призвал эту страну «помочь надавить на Россию», чтобы она прекратила войну в Украине.

Политолог Николай Давыдюк убежден, что стратегически Китаю нужна слабая полумертвая Россия, ведь это дешевый бесплатный ресурс, ассимиляция населения и расширение территорий. Однако прямо сейчас Пекину не выгодно ослабить Москву и помочь Киеву, ведь китайское население этот шаг не поймет.

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