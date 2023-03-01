«Бегали в панике, думая, что это прорыв»: ВСУ разгромили базу РФ в Пологах 2 1.03.2023, 10:05

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Украинские артиллеристы ударили по территории локомотивного депо.

В городе Пологи Запорожской области во вторник, 28 февраля, около полудня было очень громко. Артиллеристы ВСУ удачно отработали по территории локомотивного депо, где оккупанты организовали свои базу и склад, они бегали в панике, думая, что ВСУ устроили прорыв.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

По сообщению местных жителей, сначала около 11:40 был первый «прилет», а через 20 минут - второй.

«Дальше началась «дискотека» - БК детонировал так, что у оккупантов началась страшная паника. Они бегали и вопили, как «обпеченные». Некоторым даже показалось, что это прорыв ВСУ», - говорится в сообщении.

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