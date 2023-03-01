«Законы физики над резиденцией Лукашенко такие же, как и над Мачулищами» 14 1.03.2023, 10:14

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Диктатор напуган из-за атаки на российский военный самолет.

Последняя нашумевшая новость, которая сильно испугала режим Лукашенко - удар по российскому самолету в Мачулищах.

Кто стоит за этой акцией и возможны ли подобные удары по резиденции белорусского диктатора? Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделился белорусский доброволец Александр Молчанов:

— Знаю о событии только из открытых источников, не более других. Судя по реакции белорусских властей, они подозревают, что в Мачулищах кто-то управлял беспилотниками. Думаю, что это были белорусские партизаны. Если так - это действительно очень успешная диверсия. Таких самолетов у РФ единицы, вывод из строя самолета А-50 — это мощный удар по российской военщине.

— Теоретически, возможны ли подобные удары по Дроздам или резиденции белорусского диктатора?

— Законы физики над Дроздами и резиденцией Лукашенко такие-же, как и над Мачулищами. Если это было можно там - можно ударить и по резиденции.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко запаниковал из-за неизвестного дрона над Минском.

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