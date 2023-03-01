Медики выяснили, к чему приводит недостаток соли в организме 2 1.03.2023, 10:16

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Врачи рассказали о последствиях.

Недостаток или избыток соли могут нанести вред здоровью. Люди, страдающие проблемами с давлением, должны быть особенно осторожны при употреблении соленых продуктов. Но и недостаточное количество натрия также может негативно повлиять на организм.

Подробнее об этом информирует Express и National Health Service.

По новому исследованию, представленному на ежегодном саммите Американского колледжа кардиологов, употребление слишком малого количества соли может повысить риск преждевременной смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Исследователи проанализировали данные почти 3500 пациентов с сердечной недостаточностью и обнаружили, что те, кто потребляют менее 2,5 г соли в день, имеют на 80% больше шансов умереть раньше, чем те, кто употребляет больше этого порога.

Хотя ограничение потребления натрия все еще является предпочтительным способом лечения сердечной недостаточности, исследование указывает на необходимость определения безопасного уровня потребления натрия, а не чрезмерного ограничения. Исследователи призывают научное сообщество продолжать обсуждение оптимальных показателей потребления натрия для людей с серьезными заболеваниями.

Согласно британским рекомендациям, взрослым следует потреблять не более 6 г соли в день, что примерно соответствует 1 чайной ложке. Рекомендации по потреблению соли для детей зависят от их возраста: детям от 1 до 3 лет следует употреблять не более 2 г соли в день, от 4 до 6 лет — не более 3 г, от 7 до 10 лет — не более 5 г, а детям 11 лет и старше следует потреблять не более 6 г соли в день. Младенцы не должны потреблять много соли, так как их почки не полностью развиты для ее переработки, и дети до 1 года должны употреблять менее 1 г соли в день.

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