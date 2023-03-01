«Белавиа» ввела новые сборы с пассажиров 2 1.03.2023, 10:26

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Провоз некоторых видов багажа с 1 марта будет стоить дороже.

«Белавиа» изменила условия провоза спортивного снаряжения. С 1 марта введен дополнительный сбор на ряд тарифов.

«С сегодняшнего дня дополнительный сбор за провоз 1 комплекта спортивного снаряжения для тарифов «PROMO» и «LIGHT» составляет 50€, для бренда «SMART» – 25€. Для тарифов «FLEX» и «BUSINESS» плата за данную услугу не взимается», — говорится в сообщении компании.

Речь идет о велосипедах, снаряжении для гольфа, лыжах, водных лыжах, сноубордах, хоккейном снаряжении, инвентаре для стрельбы из лука, для фехтования, тенниса, скейтбордах, коньках. Провоз другого спортивного снаряжения будет стоить 50 евро за комплект во всех тарифах.

Компания напоминает, что вес одного комплекта не должен превышать 23 кг и габариты в сумме трех измерений – 210 см. За несоблюдение установленных норм взимается сбор 50 евро за каждое превышение.

Новые правила действуют для билетов, оформленных с 1 марта.

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