закрыть
1 марта 2023, среда, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов

1
  • 1.03.2023, 10:41
  • 2,262
Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов

Оно действовало более 27 лет.

По инициативе Киева было прекращено действие Соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе, подписанное ранее правительствами двух стран.

Сообщение об этом в своем ежедневном отчете о работе Кабинета министров в Верховной Раде Украины опубликовал его постоянный представитель Тарас Мельничук.

Данное соглашение между странами действовало более 27 лет. Оно было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года.

Неделей ранее Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере налогообложения, выйдя из соответствующего соглашения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов