Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов 1 1.03.2023, 10:41

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Оно действовало более 27 лет.

По инициативе Киева было прекращено действие Соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе, подписанное ранее правительствами двух стран.

Сообщение об этом в своем ежедневном отчете о работе Кабинета министров в Верховной Раде Украины опубликовал его постоянный представитель Тарас Мельничук.

Данное соглашение между странами действовало более 27 лет. Оно было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года.

Неделей ранее Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере налогообложения, выйдя из соответствующего соглашения.

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