Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов

Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов1
- 1.03.2023, 10:41
- 2,262
Оно действовало более 27 лет.
По инициативе Киева было прекращено действие Соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе, подписанное ранее правительствами двух стран.
Сообщение об этом в своем ежедневном отчете о работе Кабинета министров в Верховной Раде Украины опубликовал его постоянный представитель Тарас Мельничук.
Данное соглашение между странами действовало более 27 лет. Оно было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года.
Неделей ранее Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере налогообложения, выйдя из соответствующего соглашения.