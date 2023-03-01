«Даже багажник на крыше – изменение конструкции» 4 1.03.2023, 10:47

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Почему нельзя самостоятельно «улучшать» авто.

Любите добавить своей машине индивидуальности или улучшить характеристики: повесить «кенгурятник», заменить фары или «свапнуть» мотор? Однако все это «добро» просто так ставить нельзя, его нужно согласовывать, отмечает abw.by.

Что не так

Антикрылья, разрезанные и раздвоенные трубы выхлопных систем, видоизмененные бамперы, изменение конструкции и количества световых приборов и прочие манипуляции, которые многие называют простым словом «тюнинг», официально считаются изменением конструкции.

Как указано в постановлении МВД №96 «О внесении изменений в конструкцию транспортных средств», эта процедура связана «с исключением предусмотренных или установкой не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненных после выпуска транспортного средства в обращение и влияющих на безопасность дорожного движения».

Логика такова: завод-изготовитель еще на стадии проектирования машины проводит испытания, касающиеся многих параметров, и один из главных – безопасность. Все то, что с машиной делают после, если это не предусмотрено технической документацией, может существенно влиять на поведение автомобиля на дороге.

Что делать по правилам

Внесение изменений в конструкцию машины осуществляется по разрешению и под контролем органа, который уполномочен выдавать такие направления, по месту государственной регистрации транспортного средства и после проведения предварительной технической экспертизы.

Предварительная экспертиза должна удостоверить факт того, что при модернизации автомобиля сохранится его соответствие требованиям безопасности, которые применялись при изготовлении машины. Для этого могут привлекаться специальные испытательные лаборатории. Если предварительная экспертиза даст добро, дальше выдается направление для проведения проверки безопасности конструкции машины и получения заключения, а затем к мастерам на прием, как говорится.

Но это еще не конец пути: после выполнения работ по изменению конструкции автомобиля проводится проверка соответствия транспортного средства требованиям безопасности конструкции.

Само направление выдается регистрационным подразделением ГАИ. Для этого автовладельцу необходимо заполнить заявление по установленной форме и приложить документы, предусмотренные перечнем, – паспорт гражданина и копию свидетельства о регистрации.

Изменения не утвердят, когда:

- изменяется количество пассажирских мест, если это не предусмотрено конструкцией;

после внесения изменений не сохранятся параметры безопасности;

- есть признаки видоизменения или уничтожения VIN, а также несоответствие маркировок номерных агрегатов;

- в базе данных ГАИ имеются сведения о розыске, аресте или запрете на совершение регистрационных действий.

После получения заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями выдается свидетельство, опять-таки по заявлению в Госавтоинспекцию автовладельца. При этом предоставляются:

- паспорт;

- копия свидетельства о регистрации;

- заключение аккредитованной лаборатории о соответствии транспортного средства требованиям безопасности после внесения изменений в конструкцию;

- конструкторская или иная документация на изменяемые элементы;

- техническое описание с перечнем изменений;

- документы об оплате.

То есть последовательность действий для желающих видоизменить автомобиль следующая: обращение в ГАИ (заявление) – предварительная экспертиза – получение направления – внесение изменений (выполнение работ) – проверка соответствия требованиям безопасности – получение свидетельства.

Как вы поняли, закон допускает внесение изменений в конструкцию автомобиля, который вышел с завода-изготовителя и был зарегистрирован в ГАИ, но только под контролем и после соответствующих испытаний на безопасность.

Разворот на техосмотре

Попробуем на конкретном примере объяснить, как, например, модернизировать фары автомобиля. Есть соответствующие требования в отношении отдельных изменений конструкции машины, которые регулируются Техническим регламентом «таможенного союза» «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Этот документ, кстати, с сентября 2022 года является основополагающим и при прохождении техосмотра в Беларуси.

Согласно ему замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света, допускается при определенных условиях. Оптика должна соответствовать Правилам ЕЭК ООН или должно быть заключение лаборатории о соответствии устройства данным правилам. При замене предусмотренного конструкцией машины источника света на источник света другого класса с иными фотометрическими характеристиками менять можно только вместе со световым модулем, который соответствует заменяемому источнику света, либо фары в сборе.

При установке на автомобиль не предусмотренных его конструкцией устройств освещения, а также изменении конструкции фар (изменение класса источника света в них) с учетом категории транспортного средства должны выполняться требования уже упомянутых нами Правил ЕЭК ООН и Техрегламента.

В общем, улучшить тот же свет можно, но при наличии технических условий, которых немало, и о них могут разбиться мечты автовладельца. Замена двигателя на агрегат с иными характеристиками, занижение подвески, изменения в тормозной системе, нестандартные силовые бамперы и лебедки, даже багажник на крыше авто, если он не предусмотрен изготовителем, – все это с официальной точки зрения изменение конструкции автомобиля. Ездить по дорогам общего пользования таким машинам запрещено, если они модернизированы без разрешения и контроля соответствующих органов. И самое главное – при техосмотре также могут развернуть, имейте это в виду.

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