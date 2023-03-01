ВСУ ликвидировали российского пулеметчика, собиравшегося открыть огонь по украинским позициям 1.03.2023, 10:52

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Защитники украинского государства продолжают бить российского врага на всех участках фронта. В этот раз под огонь украинских Вооруженных сил попал вражеский пулеметчик, который готовился обстреливать позиции украинцев в Запорожской области.

Видео уничтожения оккупанта обнародовал на своем канале в Telegram законный мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров.

По его словам, российского захватчика наказала аэроразведка Запорожской отдельной бригады территориальной обороны. Враг в это время пытался безнаказанно обстреливать позиции Мелитопольского батальона терробороны.

Однако украинские защитники доказали обратное и отправили еще одного оккупанта на «концерт Кобзона».

«Теробороновцы показали, как запакетили опрометчивого оккупанта. Спасибо, ВСУ. Вместе к победе», – написал Федоров.

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